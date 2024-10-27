Золото дураков ускоряет глобальное потепление в некоторых регионах Земли: что выяснили ученые

Выветривание пород в Канадских Скалистых горах ускоряется с ростом температуры, создавая петлю обратной связи, которая способствует выбросу еще большего количества углекислого газа в атмосферу.

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Выветривание таких пород, таких как пирит, известных как золото дураков, выделяет углекислый газ. Благодаря выветриванию выбросы углекислого газа из бассейна реки Маккензи в Канаде могут удвоиться к 2100 году, что эквивалентно половине текущих годовых выбросов авиационной промышленности страны, как показало новое исследование, опубликованное в журнале Science Advances.

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Сульфидные минералы, такие как пирит, вступают в реакцию с кислородом и другими минералами, выделяя сульфат и углекислый газ. Поскольку потепление приводит к таянию арктической вечной мерзлоты, все больше пород выветриваются, создавая положительную обратную связь в выбросах. Ученые считают, что выбросы углекислого газа ускоряются по мере потепления региона.

Ученые до сих пор не знают, есть ли естественные факторы замедления в этой петле обратной связи климата, но лучшее понимание того, как будут меняться темпы выветривания и выбросы углекислого газа в ответ на повышение температуры и изменения окружающей среды, имеет решающее значение для прогнозирования будущего потепления.

Ученые изучили записи о концентрации сульфатов, а они, как и углекислый газ, являются продуктом выветривания сульфидов, и соответствующих температурах из 23 мест в бассейне реки Маккензи, крупнейшей в Канаде.

Выветривание пород в Канадских Скалистых горах ускоряется с ростом температуры, создавая петлю обратной связи, которая способствует выбросу еще большего количества углекислого газа в атмосферу Фото: Live Science

Ученые обнаружили, что количество сульфата быстро увеличивался с ростом температуры. За последние 60 лет температура выросла на 2,3 градуса Цельсия, а выветривание сульфидов – на 45%. Эти химические реакции происходят быстрее всего в горных районах, где скалы разрушаются водой и медленнее в низменных регионах, где торф образует защитный слой между скалами и воздухом, говорят ученые.

Пока что точные масштабы проблемы неизвестны. Считается, что сульфидные породы существуют по всей Арктике, включая Канадские Скалистые горы, Шпицберген и Гренландию, но их концентрации остаются недостаточно изученными. Кроме того, могут быть и другие факторы, такие как меньшее таяние вечной мерзлоты или большее образование почвы, которые могут замедлить выветривание.

Подобные процессы, ка говорят ученые происходят не только в Арктике. Они усиливаются в других местах, где породы были обнажены из-за вырубки лесов и изменения землепользования, например, в Альпах.

Хотя цикл обратной связи выветривания является важным источником выбросов в атмосферу в изучаемом регионе, это, вероятно, меньшая проблема, чем выбросы метана и углекислого газа из-за таяния вечной мерзлоты, говорят ученые.

Как уже писал Фокус, пирит или золото дураков, как показало одно из исследований, оказался более ценным металлом, чем считалось. В залежах пирита в США был обнаружен литий — один из самых ценных на сегодняшний день химических элементов.

Также Фокус писал о том, что на высоте 3000 метров ученые зафиксировали самое высокое убийство птиц в мире. Вероятным убийцей является самая быстрая птица на Земле.