На высоте 3000 метров: зафиксировано самое высокое убийство птиц в мире (фото)

Вероятным убийцей является самая быстрая птица на Земле.

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Ученые зафиксировали самый высокий случай нападения хищника и последующего убийства птиц в мире, который произошел на высоте почти 3000 метров. Пока что авторы исследования, опубликованного в журнале Ecology, считают, что нападавшим хищником является самая быстрая птица на нашей планете, пишет IFLScience.

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Жертвой самого высокого убийства птиц в мире стала птица тулес (Pluvialis squatarola), которая гнездится в Арктике. На нее ученые, которые изучают миграцию данного вида по северной Европе, установили GPS-датчик.

Ученые изучали миграцию птиц, чтобы попытаться выяснить, почему они мигрируют на таких больших высотах. Одна из теорий заключается в том, что это помогает им избегать нападений хищников. Обычно такие события происходят, когда птицы останавливаются, чтобы отдохнут, но известно, что некоторые хищники нападают на птиц во время полета.

Во время исследования ученые обнаружили, что одна из птиц с GPS-датчиком внезапно прекратила свой перелет. Данные показали, что птица резко снизила свою высоту и оказалась на высоте 2882 метра над землей. Это были необычные данные и они отличались от остальных.

Затем ученые получили сигнал от GPS-датчика, который показал, что птица изменила свое местоположение и находится примерно в 8 км от предыдущего места фиксации сигнала. Позже ученые обнаружили и сам датчик, и останки убитой птицы. Интересно, что останки были обнаружены недалеко от гнезда такой хищной птицы, как сапсан (Falco peregrinus). Изучив данные GPS-датчика ученые предположили, что жертва могла заметить приближающегося хищника и попытаться лететь быстрее, чтобы спастись.

Последняя фотография погибшей птицы тулес и GPS-датчик, который был на ней установлен Фото: IFLS

Сапсаны являются самыми быстрыми птицами в мире, ведь скорость их полета может составлять во время пикирования, что полезно для охоты за другими птицами, до 320 км/час. Ученые пришли к выводу, что именно сапсан напал на птицу тулес и таким образом получены доказательства самого высокого случая убийства птиц хищниками из всех известных.

Сапсаны являются самыми быстрыми птицами в мире Фото: wikipedia

И все же остается загадкой, почему птицы тулес летают так высоко во время своих миграций? Ученые надеются найти ответ на этот вопрос во время дальнейших исследований, но не исключено, что таким образом они все же пытаются избежать встречи с хищниками. Но результаты исследования показывают, что даже высота 3000 метров не может быть зоной безопасности для этих птиц.

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