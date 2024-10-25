Люди эксплуатируют крохотных моллюсков для проверки качества воды: что происходит (видео)

Команда моллюсков три месяца работала над проверкой качества воды в Варшаве, их наконец-то отпустили отдохнуть.

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Мониторинг качества воды и выявление загрязняющих веществ в ней — важная работа. Как правило, для этого используют современное оборудование, однако не все. Например, в Варшаве эту миссию поручили команде моллюсков с крохотными датчиками, пишет IFLScience.

Можно подумать, что моллюски недостаточно квалифицированы для такой работы, но ученые считают, что это вовсе не так — они идеально подходят для такой задачи. Дело в том, что мидии особенно чувствительны к загрязняющим веществам и химическим примесям, им для жизни нужна чистая, насыщенная кислородом вода.

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По словам исследователей компании по водоснабжению Wodociągi Warszawskie, на Варшавской водопроводной станции они используют биомониторинг для повышения безопасности очистки воды. Исследователи используют моллюсков вида остроконечной речной мидии, которые особенно чувствительны к загрязнению воды. В результате их используют для мониторинга воды в Висле и озере Зегже.

Сам процесс мониторинга немного напоминает то, как угольные шахты Великобритании использовали канареек. Птиц брали с собой в шахту и если они переставали петь, это указывало на то, что шахтеры столкнулись с угарным газом. Дело в том, что канарейки чувствительны к угарному газу, а потому люди ориентировались на птиц, чтобы предотвратить трагедию.

В случае с мидиями, ученые сначала ловят и переносят моллюсков в лабораторию на несколько недель, где они проходят отбор и акклиматизацию. После этого моллюсков готовят к работе, затем их необходимо откалибровать в системе биомониторинга: на этом этапе определяется естественное раскрытие раковин.

Далее ученые используют контрольные показатели открытия раковин для оценки качества воды и содержания в ней загрязняющих веществ, влияющих на жизнедеятельность мидий. Моллюски крепятся к пьедесталу, который также прикреплен к зонду, в контролируемой воде. По словам исследователей, зонд получает сигналы от датчика, расположенного на верхней части каждого моллюска, и передает их ученым.

Если качество воды ухудшается, мидии закрывают свои раковины, чтобы защититься от окружающей среды. Если моллюски закрываются значительно по сравнению с их нормой, это предупреждает исследователей о необходимости провести дополнительные испытания воды.

К счастью для самих моллюсков, такая система не вредит им. Отметим, что некоторые особи могут жить несколько десятилетий, но после трех месяцев "контроля качества воды" исследователи возвращают мидий в тот водоем, из которого они изначально были извлечены.

Ранее Фокус писал о том, что ученые создали новый более мощный нетоксичный клей — их вдохновили мидии.