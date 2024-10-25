Люди експлуатують крихітних молюсків для перевірки якості води: що відбувається (відео)

Команда молюсків три місяці працювала над перевіркою якості води у Варшаві, їх нарешті відпустили відпочити.

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Моніторинг якості води та виявлення забруднювальних речовин у ній — важлива робота. Як правило, для цього використовують сучасне обладнання, проте не всі. Наприклад, у Варшаві цю місію доручили команді молюсків із крихітними датчиками, пише IFLScience.

Можна подумати, що молюски недостатньо кваліфіковані для такої роботи, але вчені вважають, що це зовсім не так — вони ідеально підходять для такого завдання. Річ у тім, що мідії особливо чутливі до забруднювальних речовин і хімічних домішок, їм для життя потрібна чиста, насичена киснем вода.

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За словами дослідників компанії з водопостачання Wodociągi Warszawskie, на Варшавській водопровідній станції вони використовують біомоніторинг для підвищення безпеки очищення води. Дослідники використовують молюсків виду гострокінцевої річкової мідії, які особливо чутливі до забруднення води. У результаті їх використовують для моніторингу води у Віслі та озері Зегже.

Сам процес моніторингу трохи нагадує те, як вугільні шахти Великої Британії використовували канарок. Птахів брали з собою в шахту і якщо вони переставали співати, це вказувало на те, що шахтарі зіткнулися з чадним газом. Річ у тім, що канарки чутливі до чадного газу, а тому люди орієнтувалися на птахів, щоб запобігти трагедії.

У випадку з мідіями, вчені спочатку ловлять і переносять молюсків у лабораторію на кілька тижнів, де вони проходять відбір і акліматизацію. Після цього молюсків готують до роботи, потім їх необхідно відкалібрувати в системі біомоніторингу: на цьому етапі визначається природне розкриття раковин.

Далі вчені використовують контрольні показники відкриття мушель для оцінки якості води та вмісту в ній забруднювальних речовин, що впливають на життєдіяльність мідій. Молюски кріпляться до п'єдесталу, який також прикріплений до зонда, у контрольованій воді. За словами дослідників, зонд отримує сигнали від датчика, розташованого на верхній частині кожного молюска, і передає їх ученим.

Якщо якість води погіршується, мідії закривають свої раковини, щоб захиститися від навколишнього середовища. Якщо молюски закриваються значно порівняно з їхньою нормою, це попереджає дослідників про необхідність провести додаткові випробування води.

На щастя для самих молюсків, така система не шкодить їм. Зазначимо, що деякі особини можуть жити кілька десятиліть, але після трьох місяців "контролю якості води" дослідники повертають мідій до тієї водойми, з якої їх спочатку було витягнуто.

Раніше Фокус писав про те, що вчені створили новий більш потужний нетоксичний клей — їх надихнули мідії.