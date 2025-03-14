Редкий и трудоемкий процесс: сколько времени требуется для формирования окаменелости (видео)

Ученые раскрыли секрет окаменения — исследование показало, что мозг лягушки "застывает" в течение 2 лет.

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За 4,5 миллиарда лет Земля успела стать домом для невероятного количества видов: некоторые из них процветают до сих пор, но другие — давно вымерли. О последних нам известно лишь по окаменелостям, которые ученые то и дело находят по всему земному шару, пишет IFLScience.

Но сколько времени на самом деле требуется для окаменения и какие условия требуются для этого процесса?

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Что такое окаменелость?

Слово "окаменелость" походит от латинского fossilis, что означает "выкопанный", и это уместная отсылка к этим редким останкам, которые мы находим в земле. Исследователи отмечают, что окаменелости не обязательно должны быть костями, например, это могут быть следы ископаемых животных, сохранившиеся остатки растений, а порой и окаменелые фекалии и рвота.

Для разложения кости животного требуется несколько лет, но если оно умирает при особых обстоятельствах, его останки могут быть заполнены минералами, хранящимися в окружающей среде. Этот процесс известен как перминеализация.

По словам старшего сотрудника отдела позвоночных, антропологии и палеобиологии Музея естественной истории в Лондоне, доктора Сюзанны Мейдмент, процесс окаменения — редкий процесс. У животных есть кожа, мягкие ткани и перья — как правило, требуется совершенно уникальный набор условий захоронения, часто очень быстрое захоронение.

Если животное умирает на открытой местности, хищники и стервятники, вероятно, растянут его тело на огромную территорию. Однако для процесса окаменения необходимы определенные условия. По словам исследователей, хороший способ сохранить тело животного — захоронить его. Именно поэтому большинство окаменелостей, которые ученые могут обнаружить, после смерти попадали в озера или были завалены песчаными дюнами.

Процесс окаменения Фото: Wikimedia Commons

Когда начинается процесс окаменения?

По словам исследователей сам процесс окаменения может занять от нескольких дней до миллионов лет. Его продолжительность зависит от того, как быстро богатые минералами грунтовые воды просочатся в кости, но ученые также обнаружили некоторые условия, способны ускорить или замедлить процесс.

В 2017 году ученые изучили влияние микробных матов на разложение африканских карликовых лягушек. В общей сложности исследование заняло три года и показало, что теля лягушек быстро погребались при разложении в микробных матах, создавая своего рода саркофаг, который означал, что мягкие ткани оставались нетронутыми в течение многих лет.

Лягушки также продемонстрировали минерализацию в течение 540 дней или 1,5 лет, что было особенно заметно в мозге и коже, создавая останки, похожие на ископаемые, за относительно короткий промежуток времени. В результате ученые пришли к выводу, что микробные маты могут играть значительную роль в быстром окаменении — по сути, минерализация тканей животного может произойти за несколько лет.

Сколько времени требуется для формирования окаменелости?

По словам Мейдмент, процесс окаменения может произойти всего за несколько лет, а вовсе не миллионы лет. Но мозг, похожий на окаменелость, не делает окаменелость окаменелостью. Чтобы считаться настоящей окаменелостью, сохранившиеся останки обычно должны быть старше 10 000 лет.

Исследователи отмечают, что это число — скорее семантическая деталь, а не определенный момент, в который процесс окаменения завершается. С другой стороны, это полезный способ отличить старые, хорошо сохранившиеся останки от того, что музей может считать окаменелостью.

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