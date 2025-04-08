Чи знайдений Ноїв ковчег: учені планують розрити курган, щоб знайти там головне судно з Біблії (фото)
Ноїв ковчег фігурує в одній із найвідоміших історій із Біблії, в якій ідеться про те, що це судно врятувало людство і по парі тварин під час стародавнього потопу. Дослідники роками шукали докази існування біблійного ковчега.
Про це пише Daily Mail.
З перших днів існування християнства Ноїв ковчег надихав величезну кількість людей, які вірили, що він справді існував і дозволив Ною врятувати життя на планеті. Тепер учені також вважають, що виявили останки цього стародавнього дерев'яного судна — дослідники планують розкопати курган у формі човна в Туреччині, щоб підтвердити свою теорію.
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Експерти каліфорнійської фірми Noah's Ark Scans готові розкопати формацію Дюрупінар, геологічну формацію у формі човна довжиною близько 164 метрів на сході Туреччини. Спочатку команда планує провести відбір проб ґрунту на предмет слідів деревини на місці, яка складається з типу залізної руди, відомої як лимоніт.
Дослідники також використовували випромінювання радіолокаційні хвилі, намагаючись "роздивитись" під землею і виявити ознаки об'єкта у формі ковчега. За словами дослідника з Noah's Ark Scans Ендрю Джонса, це місце розташоване в зоні активного земного потоку з суворими зимами, а тому захист цієї області є для вчених пріоритетом.
Протягом наступних двох років команда з турецького університету планує провести неруйнівні випробування, зокрема:
- відбір проб ґрунту;
- радіолокаційне сканування;
- інші методи.
Усе це дасть змогу вченим визначити, чи є виявлені структури справді штучними, чи просто природними утвореннями. Після того як вчені зберуть достатньо доказів і розроблять належний план збереження, їм вдасться розглянути можливість розкопок.
Зазначимо, що формація Дюрупінар давно привернула увагу дослідників тим, що її форма і структура майже відповідають опису Ноєвого ковчега з Біблії. Формація розташована всього за 30 кілометрів на південь від гори Арарат, найвищої вершини Туреччини, і відома трохи менше ніж століття.
За словами вчених, сильні дощі та землетруси оголили формацію з навколишнього бруду в травні 1948 року. Відтоді це місце приваблює вірян у Ковчег, хоча інтерес справді зростає після амбітних зусиль зі сканування.
У рамках проєкту вчені вже провели випробування 22 зразків ґрунту у формації Дюрупінар. Результати показали, що всередині "форми човна" виявлено нижчий pH, вищий вміст органічних речовин і калію. За словами авторів дослідження, ці зміни відповідають гниттю деревини.
Ба більше, вчені виявили, що всередині формації стає світлішою і жовтішою восени, що, можливо, спричинено людським творінням. Радіолокаційні методи вже виявили прямокутні форми на глибині близько 6,7 метра — це може вказувати на те, що під землею приховано судно, розділене на внутрішні секції.
Під час 7-го Міжнародного симпозіуму з гори Арарат і Ноєвого Ковчега 2023 року група представила нові докази на підтримку своєї теорії. Вони взяли 30 зразків ґрунту і гірських порід із формації Дюрупінар і відправили їх у Стамбульський технічний університет для аналізу. Тести показали, що ґрунт містить сліди подібних до глини матеріалів, морських відкладень і навіть залишків морського життя, такого як молюски.
Вчені також датували ці зразки — передбачається, що їм від 3500 до 5000 років. Це вказує на те, що формація Дюрупінар і прилегла територія, імовірно, були вкриті водою в період часу, який відповідає біблійному оповіданню.
Раніше Фокус писав про те, що дослідники підійшли до розгадки таємниці Ковчега: аналізи вчених збігаються з Біблією.