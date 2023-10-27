Підійшли до розгадки таємниці Ковчега: аналізи вчених збігаються з Біблією (фото)

Учені провели аналіз зразків ґрунту з місця, де, ймовірно, лежать залишки Ноєвого ковчега. Це місце, розташоване в районі Догубеязит, Туреччина, виявлене у 1959 році і відтоді привертає увагу як науковців, так і туристів.

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Дослідники заглиблюються в таємницю Ноєвого ковчега — біблійного судна, яке, за переказами, пережило колосальний потоп. Нещодавнє дослідження виявило деякі цікаві знахідки, що проливають світло на діяльність людини в регіоні, де, як вважають, знаходяться рештки ковчега, пише Arkeonews.

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Команда експертів дослідила зразки гірських порід і ґрунту, зібрані в районі залишків Ноєвого ковчега, розташованого в районі Догубеязит в Агрі, Туреччина. Початкові результати їхнього дослідження дали деякі цікаві висновки: діяльність людини в цьому регіоні датується періодом від 5500 до 3000 років до нашої ери.

Професор Фарук Кайя, який очолював це дослідження, пояснює: "Хоча ми не можемо з упевненістю сказати, що знайшли Ковчег лише завдяки датуванням, це перший захопливий крок. Щоб отримати повнішу картину, необхідно провести масштабні дослідження".

Хороша новина полягає в тому, що детальніші дослідження вже готуються завдяки співпраці між Стамбульським технічним університетом (İTÜ), Університетом Ендрю та Університетом Агрі Ібрагіма Чечена (AİÇÜ). Вони готуються продовжити свою роботу в цій галузі.

Руїни, які вважаються залишками Ноєвого ковчега, вперше виявив у 1959 році капітан Ільхан Дюрупинар. Вони розташовані між селами Тельчекер і Узенгілі району Догубаязит в Агрі, привертаючи увагу як місцевих, так і міжнародних туристів. Однак ці стародавні споруди перебувають під постійною загрозою зсувів, які призвели до утворення масивних тріщин.

Команда експертів дослідила зразки гірських порід і ґрунту, зібрані в районі залишків "Ноєвого ковчега", розташованого в районі Догубеязит в Агрі, Туреччина Фото: DHA

Для розв'язання цієї проблеми в межах партнерства між AİÇÜ та İTÜ створена "Дослідницька група з вивчення гори Арарат та Ноєвого ковчега". Їхньою головною метою є проведення наукових досліджень залишків Ковчега, особливо зосереджуючись на пошкодженнях, спричинених зсувами ґрунту.

У грудні минулого року дослідницька група розпочала своє перше дослідження в регіоні. Команда, що складається з експертів, які спеціалізуються на геофізиці, хімії та геоархеології, зібрала численні зразки ґрунту та фрагментів гірських порід під час своїх досліджень. Потім ці зразки відправили до лабораторій İTÜ для подальшого вивчення.

За спеціальним дозволом, майже 30 зразків гірських порід і ґрунту ретельно вивчені в лабораторіях İTÜ. Приблизно через рік цілеспрямованої роботи дослідники змогли визначити вік зразків.

Обговорюючи результати лабораторних досліджень, професор Фарук Кайя, проректор AİÇÜ, зазначив: "Зразки, які ми дослідили, датуються періодом від 3500 до 5000 років тому. Це дає нам цікавий погляд на історію регіону, припускаючи, що людська діяльність була присутня з часів енеоліту, що охоплює період з 5500 до 3000 років до нашої ери".

Важливо зазначити, що історія Великого потопу, описана в Біблії, сталася приблизно 5 000 років тому. Датування людської діяльності в цьому регіоні збігається з цією історичною хронологією. Хоча ці знахідки інтригують, вони не є остаточним доказом присутності Ноєвого ковчега.

Для встановлення істини потрібні більш масштабні дослідження, і саме тут у гру вступає співпраця між Стамбульським технічним університетом, Університетом Ендрю та Університетом імені Агрі Ібрагіма Чечена. Вони працюватимуть разом над створенням нових дослідницьких комісій і продовжуватимуть свої дослідження в цій галузі.

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Професор Кайя також згадав про важливість 7-го Міжнародного симпозіуму "Арарат і Ковчег Ноя", спільного заходу AİÇÜ і İTÜ. Під час симпозіуму прийнято важливе рішення про проведення спільних досліджень в регіонах Куді і Арарат, які згадуються в релігійних текстах, таких як Коран і Біблія. Це означає, що ми можемо сподіватися на інтенсивніші дослідницькі зусилля в обох цих історично багатих регіонах.

Підсумовуючи, останні знахідки натякають на присутність людської діяльності в регіоні ймовірного Ноєвого ковчега. Хоча це багатонадійний початок, необхідні подальші дослідження, щоб підтвердити справжню ідентичність цих стародавніх руїн. Співпраця між університетами та поточні дослідження мають потенціал розкрити більше таємниць про цю стародавню історію, надаючи погляд у минуле.

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