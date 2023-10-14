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Технології та наука

Не те, що ви собі уявляли. Дослідження виявило, що "варварські" вікінги мали вітражі (фото)

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Фото: John Fhær Engedal Nissen / National Museum of Denmark | Старший науковий співробітник Національного музею Данії Мадс Денгсо Джессен тримає фрагмент віконного скла епохи вікінгів

Коли ми думаємо про вікінгів, то часто уявляємо жорстоких воїнів і рогаті шоломи. Однак нещодавно вчені поставили під сумнів деякі з цих популярних уявлень і розкривали несподіваний аспект культури вікінгів — існування витончених вітражів.

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Не секрет, що зображення вікінгів у популярній культурі зробило більше, ніж достатньо, щоб спотворити наші уявлення про те, ким і чим були ці воїни. Це спотворення поширюється на різні сфери, включаючи одяг, мову, кулінарні вподобання і навіть житло, якщо назвати лише деякі з них. Ще одне дослідження, яке руйнує міфи, датуючи фрагменти вікон зі Скандинавії, показує, що вікна епохи вікінгів створені з використанням вітражів ще в 9 столітті, всупереч поширеній думці, що вони з'явилися лише під час будівництва середньовічних церков і замків у Данії, пише Ancient Origins.

Група дослідників на чолі з Торбеном Соде з Національного музею Данії провела новаторське дослідження, яке включало повторне вивчення 61 фрагменту скла, знайденого на шести різних ділянках епохи вікінгів. Результати опубліковані в Данському археологічному журналі, і вони перевернули наше уявлення про вікна вікінгів з ніг на голову

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Фрагменти скла: відкриваємо правду про вікна епохи вікінгів

У новому дослідженні, опублікованому в Danish Journal of Archaeology, експерт з консервації з Національного музею Данії та його дослідницька група дійшли такого висновку, провівши ретельне повторне дослідження 61 фрагмента скла, знайденого на шести різних об'єктах епохи вікінгів.

Це означає, що скандинавці, ймовірно, сиділи в кімнатах, освітлених вікнами епохи вікінгів з кольоровим склом, і додає ще один цвях у труну "дикого" або "варварського" вікінга, який розмахує своїм мечем.

Вікна епохи вікінгів не були великими і прозорими, до яких ми звикли сьогодні. Замість цього вони, ймовірно, складалися з менших скелець різних відтінків зеленого і коричневого, призначених не для спостереження за зовнішнім світом, а для наповнення інтер'єру їхніх будівель барвистим світлом.

"Кілька фрагментів вікон, знайдених на важливих пам'ятках епохи вікінгів у Південній Скандинавії, змусили нас замислитися над тим, чи було це простим збігом обставин, що вони опинилися там, — заявив Торбен Соде, провідний автор дослідження, який першим помітив унікальну природу вікон епохи вікінгів. — Вони можуть бути датовані епохою вікінгів і, найімовірніше, використовувалися в той час".

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Фрагменти віконного скла епохи вікінгів знайдені в Німеччині
Фото: C.S. Andersen, Moesgaard Museum / Museum für Archäologie Schloss Gottorf / Torben Sode et al.

Прихована елегантність культури вікінгів

Це відкриття кидає виклик спрощеному голлівудському зображенню вікінгів як диких і варварських воїнів, які без роздумів розмахували мечами. Насправді використання вітражів свідчить про більш культурне та елітарне суспільство вікінгів.

Вікна не обмежувалися однією конкретною місцевістю, їх знаходили в різних контекстах, зокрема на фермах вікінгів, у дохристиянських храмах і в ранньому міському середовищі.

Хімічний ізотопний аналіз фрагментів скла дозволив краще зрозуміти їхнє походження. Скло, зібране за останні 25 років, походить з шести окремих місць розкопок. Зокрема воно ідентифіковане як содове скло, що історично походить з Єгипту та Близького Сходу, або як калійне скло, вироблене в Німеччині. Ці знахідки датують скло періодом між 800 та 1150 роками.

Це відкриття змушує нас переосмислити еліту вікінгів та їхній вплив. Дослідники припускають, що еліта вікінгів мала королівську владу на рівні з такими видатними історичними постатями, як Карл Великий, король франків. Складність суспільства вікінгів часто затьмарюється спрощеним зображенням цих історичних постатей у Голлівуді.

Вікінги не виготовляли скло самостійно, а купували його через торгівлю. Вони черпали натхнення на континенті і прагнули привабливого освітлення, що означало б, що їхні інтер'єри не були похмурими і темними, як це показано у фільмах. Існує альтернативна теорія, яка стверджує, що ці вікна, можливо, придбані під час набігів вікінгів, але існує мало доказів, які б підтверджували ці твердження.

Кольорові вікна в язичницьких культових спорудах

Цікаво, що деякі з цих кольорових скелець використовували в дохристиянських релігійних об'єктах, що порушує питання про язичницьку архітектуру в суспільстві вікінгів. Скло вважалося особливим, майже магічним матеріалом, який пропускав сонячне світло, захищаючи від холоду, вітру та дощу.

Це дозволяє припустити, що в язичницьких спорудах могли бути скляні панелі, подібні до вітражів, які можна побачити в ранніх кам'яних церквах Ютландії.

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Фрагменти віконного скла епохи вікінгів з різних місць їхнього проживання
Фото: National Museum of Denmark

Хоча вікінгів пам'ятають насамперед як нападників і мародерів, суспільство вікінгів було набагато складнішим, ніж вважалося раніше. Епоха вікінгів — це не лише набіги та грабунки. Це був період культурного розмаїття та витонченості.

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