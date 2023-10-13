Різнобарвна краса мармуру Парфенону: науковці виявили, що статуї насправді не були білими

Протягом століть мармур Парфенону зачаровував людей своїм неймовірним білосніжним виглядом. Однак багато хто може не знати, що ці стародавні скульптури спочатку були яскравими та кольоровими, прикрашеними фарбами.

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Пошуки свідчень цієї втраченої фарби були, м'яко кажучи, непростими. Колишній куратор Британського музею, де зберігаються ці знакові мармури, якось зізнався, що сумнівався, чи були вони колись пофарбовані, після років безрезультатних пошуків слідів пігменту, пише the Guardian.

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Але тепер новаторське дослідження, проведене дослідниками з Британського музею, Королівського коледжу Лондона та Чиказького інституту мистецтв, за допомогою інноваційних методів сканування розкрило дивовижну таємницю.

Ці сканування виявили "багатство вцілілої фарби" на мармурі Парфенону, що свідчить про те, що первісний розпис цих скульптур був набагато складнішим і витонченішим процесом, ніж вважалося раніше.

Дослідники знайшли переконливі докази того, що на деяких скульптурах були складні візерунки з людськими фігурами та візерунками з пальмового листя. Прикметно, що ці візерунки були вигадливо розфарбовані, щоб відповідати складкам і текстурі мармурової тканини, що лежить в основі скульптури.

Замість того, щоб повністю втратити пігмент, скульптури Парфенону можуть бути "найкраще збереженими прикладами вцілілої поліхромії Афін середини п'ятого століття до нашої ери".

Доктор Джованні Веррі, науковець із консервації з Чиказького інституту мистецтв, який очолював дослідження, описав їхнє відкриття. Вони використали неінвазивну техніку візуалізації, яка називається індукована видимим світлом люмінесценція, щоб виявити сліди пігменту, відомого як єгипетська блакить.

Цей стародавній пігмент, виготовлений із кальцію, міді та кремнію, широко використовували в давнину. Невидимий неозброєним оком, він випромінює блискуче біле світіння під час застосування цього методу сканування.

Сліди єгипетської блакиті знайшли на 11 фронтонних скульптурах і одній фігурі у фризі, кожну з яких використали у різний спосіб. Він виділяв пояс богині Іриси, змієподібні ноги іншої фігури під назвою Кекропс і навіть гребінь хвиль, з яких бог сонця Геліос піднявся на своїй колісниці.

Одне з найцікавіших відкриттів — статуя Діони, зображеної лежачою на завішених драпіровкою скелях зі своєю дочкою Афродітою. Дослідники виявили зображення пари людських ніг, що біжать у візерунку сукні Діони, разом з іншими зображеннями, які можуть бути рукою і ногою, утворюючи "тканий образний дизайн з людськими фігурами, що з'являються і зникають між складками одягу". Вони також ідентифікували візерунок у вигляді пальмети, стилізованого мотиву пальмового листя, який широко використовувався в той час.

Це нове свідчення ставить під сумнів попереднє припущення, що фігури Парфенону були намальовані в приглушеному одязі, можливо, для того, щоб підкреслити складність різьблення. Насправді поліхромія могла бути настільки ж детальною. Доктор Веррі звернув увагу на технічну складність поєднання таких складних візерунків з і без того складною драпіровкою фігур, де фігури, здавалося, з'являлися і зникали в складках.

На додаток до виявлення цих приголомшливих візерунків фарби, дослідники також використовували інші технології сканування, щоб дослідити, як були вирізані статуї. Вони виявили, що скульптори використовували різні техніки для зображення різних тканин, з гострими інструментами для льону і більш плавною роботою для вовни, в той час як шкіра була дуже відполірована.

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Попри ці чудові знахідки, дослідники визнають, що детальне розуміння того, як художники використовували цю фарбу, залишається недосяжним. Доктор Веррі наголосив, що простого знання використовуваних пігментів недостатньо для відтворення справжнього вигляду скульптур.

Це дослідження не лише дало змогу зазирнути в минуле, але й розширило наше розуміння античного мистецтва. Мармур Парфенону, який колись вважався блідим і суворим, виявився прихованим світом яскравих кольорів і складних деталей, які чекають на вивчення майбутніми дослідниками та ентузіастами мистецтва.

Хоча повна картина залишається невловимою, це відкриття дає спокусливий натяк на художню майстерність Стародавньої Греції та потенціал для подальших відкриттів у світі класичного мистецтва.

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