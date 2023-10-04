Таємниця "вбивства" Хлопчика Крітіоса: в чому криється розгадка давньогрецького шедевра

Історія Хлопчика Крітіоса починається в 19 столітті, коли археологи виявили його частини в різних місцях навколо Акрополя. Свою назву статуя отримала від імені ймовірного скульптора Крітіоса, який її створив.

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Уявіть, що ви прогулюєтеся музеєм і натрапляєте на статую, яка століттями інтригує поціновувачів мистецтва. Це Хлопчик Крітіос, неймовірний витвір давньогрецького мистецтва, що зберігається в музеї Акрополя. Цей шедевр — не просто скульптура, а яскравий приклад того, що експерти називають "суворим стилем", пише GreekReporter.

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Історія Хлопчика Крітіоса починається в 19 столітті, коли археологи виявили його частини в різних місцях навколо Акрополя. Свою назву статуя отримала від імені ймовірного скульптора Крітіоса, який її створив.

Хлопчик Крітіос стоїть високо його ліва нога тримає його вагу, а права зігнута в коліні — фірмова поза суворого стилю. Вираз його обличчя серйозний, а очі, хоча спочатку зроблені з іншого матеріалу, не витримали випробування часом.випробування часом.

Цікавою деталлю є його волосся, яке точно повторює форму голови і акуратно зібране в кільце, з кількома вільними пасмами, що спадають на скроні та шию. Дивно, але сліди червоної фарби все ще зберігаються на його волоссі, натякаючи на майстерність того часу.

Приналежність Хлопчика Крітіоса скульптору Крітіосу ґрунтується на його схожості зі статуєю Гармодія з бронзової групи "Тираноборці", роботи, створеної Крітіосом у співпраці з Несіотісом. Ця група, відома завдяки мармуровим копіям римського періоду, колись прикрашала афінську Агору.

Однак особистість фігури, яку представляє ця статуя, залишається загадкою. Деякі дослідники припускають, що це може бути молодий атлет, можливо, переможець на святкуванні Великих Панафіней.

Інші припускають, що він міг зображати героя, найімовірніше, Тесея. Ця теорія пов'язує посвячення статуї на Акрополі з подіями 476-475 років до н. е., коли Кімон переніс останки Тесея з острова Скірос до Афін.

Хлопчик Крітіос несе в собі глибоку таємницю — хто і чому обезголовив його в давнину? Ранні теорії вказували на персів, які вторглися до Греції у 480 році до н. е. і розграбували Акрополь. Однак сучасні мистецтвознавці датують статую періодом ранньої класики, припускаючи, що винуватцями могли бути самі афіняни.

Доказом причетності афінян до цього "обезголовлення" є численні відрубані голови (колись частини статуй), знайдені на місці розграбування Акрополя. Рейчел Куссер, професорка історії мистецтва в Міському університеті Нью-Йорка, вважає, що це справа рук перських загарбників. Вона стверджує, що багато статуй на Акрополі, датованих до 480 р. до н. е., мають схожі ушкодження — відсутні руки і ноги.

Ця теорія набуває ваги, якщо врахувати, що Хлопчика Крітіоса "поховали" невдовзі після його створення. В іншому випадку, ми повинні були б припустити, його створили в 470-х роках і "вбили" протягом всього декількох десятиліть — надзвичайно короткий термін життя для міцної мармурової статуї.

По суті, ця давня таємниця "вбивства" дає небагато конкретних підказок, але вона показує значення Хлопчика Крітіоса. Його сила і важливість були настільки глибокими, що хтось відчув потребу знищити його, щоб звести нанівець його вплив.

Отже, наступного разу, коли ви відвідаєте музей і опинитеся перед таким позачасовим витвором мистецтва, як Хлопчик Крітіос, пам'ятайте, що навіть найдавніші скульптури зберігають таємниці та історії, які продовжують зачаровувати нас і сьогодні.

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