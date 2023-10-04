Тайна "убийства" Мальчика Критиоса: в чем кроется разгадка древнегреческого шедевра

История Мальчика Критиоса начинается в 19 веке, когда археологи обнаружили его части в разных местах вокруг Акрополя. Свое название статуя получила от имени вероятного скульптора Критиоса, который ее создал.

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Представьте, что вы прогуливаетесь по музею и наталкиваетесь на статую, которая веками интригует ценителей искусства. Это Мальчик Критиос, невероятное произведение древнегреческого искусства, хранящееся в музее Акрополя. Этот шедевр — не просто скульптура, а яркий пример того, что эксперты называют "строгим стилем", пишет GreekReporter.

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История Мальчика Критиоса начинается в 19 веке, когда археологи обнаружили его части в разных местах вокруг Акрополя. Свое название статуя получила от имени вероятного скульптора Критиоса, который ее создал.

Мальчик Критиос стоит высоко, его левая нога держит его вес, а правая согнута в колене — фирменная поза строгого стиля. Выражение его лица серьезное, а глаза, хотя изначально сделаны из другого материала, не выдержали испытания временем.

Интересной деталью являются его волосы, которые точно повторяют форму головы и аккуратно собраны в кольцо, с несколькими свободными прядями, спадающими на виски и шею. Удивительно, но следы красной краски все еще сохраняются на его волосах, намекая на мастерство того времени.

Принадлежность Мальчика Критиоса скульптору Критиосу основывается на его сходстве со статуей Гармодия из бронзовой группы "Тираноборцы", работы, созданной Критиосом в сотрудничестве с Несиотисом. Эта группа, известная благодаря мраморным копиям римского периода, когда-то украшала афинскую Агору.

Однако личность фигуры, которую представляет эта статуя, остается загадкой. Некоторые исследователи предполагают, что это может быть молодой атлет, возможно, победитель на праздновании Великих Панафиней.

Другие предполагают, что он мог изображать героя, вероятнее всего, Тесея. Эта теория связывает посвящение статуи на Акрополе с событиями 476-475 годов до н. э., когда Кимон перенес останки Тесея с острова Скирос в Афины.

Мальчик Критиос несет в себе глубокую тайну — кто и почему обезглавил его в древности? Ранние теории указывали на персов, которые вторглись в Грецию в 480 году до н. э. и разграбили Акрополь. Однако современные искусствоведы датируют статую периодом ранней классики, предполагая, что виновниками могли быть сами афиняне.

Доказательством причастности афинян к этому "обезглавливанию" являются многочисленные отрубленные головы (когда-то части статуй), найденные на месте разграбления Акрополя. Рэйчел Куссер, профессор истории искусства в Городском университете Нью-Йорка, считает, что это дело рук персидских захватчиков. Она утверждает, что многие статуи на Акрополе, датированные до 480 г. до н. э., имеют схожие повреждения — отсутствующие руки и ноги.

Эта теория приобретает вес, если учесть, что Мальчика Критиоса "похоронили" вскоре после его создания. В противном случае, мы должны были бы предположить, его создали в 470-х годах и "убили" в течение всего нескольких десятилетий — чрезвычайно короткий срок жизни для прочной мраморной статуи.

По сути, эта древняя тайна "убийства" дает немного конкретных подсказок, но она показывает значение Мальчика Критиоса. Его сила и важность были настолько глубокими, что кто-то почувствовал потребность уничтожить его, чтобы свести на нет его влияние.

Итак, в следующий раз, когда вы посетите музей и окажетесь перед таким вневременным произведением искусства, как Мальчик Критиос, помните, что даже самые древние скульптуры хранят тайны и истории, которые продолжают очаровывать нас и сегодня.

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