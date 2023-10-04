Невиданные сокровища Кирены. Наводнения впервые за тысячи лет открыли давно утраченный древний город

Руины древнего города Кирены, названного в честь источника, который по легенде возник благодаря Апполону, обнаружили после того, как наводнение опустошило соседний город и смыло обломки, скрывавшие первоначальное поселение.

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Открытия древних городов всегда захватывающие и часто непредсказуемые. Одно из них произошло, когда разрушительный шторм под названием "Шторм Даниэль" принес сильный дождь и вызвал прорыв двух дамб вблизи города Дерна, что привело к катастрофической гибели почти 11 000 человек. Однако на фоне этой трагедии ливень смыл почву и обломки, которые скрывали руины древнего поселения, пишет Daily Star.

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Кирена, основанная в 631 году до н. э. греческими переселенцами с острова Фера, когда-то была важным городом на средиземноморском побережье Ливии. Он достиг своего расцвета в 4 веке до н. э., а впоследствии попал под власть Рима, после чего его разрушило мощное землетрясение. Заброшенный на протяжении веков, Кирену вновь открыли в 18 веке и внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Среди его достопримечательностей — бани, храмы, памятники в честь греческих богов и амфитеатр.

Однако многие его сооружения до сих пор остаются скрытыми под землей.

Недавнее наводнение в этом районе не только привело к трагической гибели людей, но и обнаружило скрытые сокровища. Оценивая ущерб и пытаясь сохранить то, что осталось, власти и археологи наткнулись на эти давно похороненные здания.

Одной из выдающихся находок стала серия плит, которые, как полагают, были частью римской канализационной системы. Кроме того, археологи обнаружили новые стены из святилища Деметры, храма в этом регионе.

Но это еще не все хорошие новости — хотя наводнение и открыло новые интересные находки, оно также повредило некоторые из открытых руин. "Руины в верхней части Кирены остались неповрежденными, и это хорошая новость. Но повреждены четыре места в других частях археологического объекта", — сказала Клаудия Газзини, старший аналитик по вопросам Ливии в некоммерческой организации International Crisis Group, рассказала Newsweek.

Например, римская стена на участке, известном как Виа Портиката, разрушена из-за неблагоприятных погодных условий. Это изменение потенциально может перенаправить дождевую воду к храму Аполлона, находящемуся ниже, создавая будущие проблемы с сохранением руин.

После этого стихийного бедствия открытие древнегреческого города в Кирене является свидетельством неугасающей привлекательности археологии и тайн нашего прошлого. Оно напоминает нам, что иногда, даже перед лицом трагедии, история может открывать себя самым неожиданным и захватывающим образом.

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