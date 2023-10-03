Загадка олова бронзового века: почему не все так просто с кораблекрушением "Улубуруна"

Более века ученые пытаются выяснить происхождение олова, которое использовали в бронзовом веке. Это не похоже на увлекательную охоту за сокровищами, но это важный пазл, который может открыть ценную информацию о древних торговых сетях и ранней глобализации.

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В бронзовом веке, который длился примерно с 3300 до 1200 года до н.э., люди создавали из бронзы различные вещи, такие как мечи, шлемы, браслеты, тарелки и кувшины. В свою очередь, бронза изготавливается путем смешивания меди и олова. В то время как медь была широко доступна во многих местах, олово считалось дефицитным, что делает его чрезвычайно интересным для археологов. Они хотят знать, откуда взялся этот важный компонент и как им торговали в разных регионах древнего мира, пишет Arkeonews.

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В центре внимания этого квеста — затонувший корабль под названием "Улубурун", найденный у берегов Турции в 1982 году. Это древнее судно, которое затонуло около 1320 года до н. э., содержало сокровищницу ценного груза, в том числе 10 тонн медных и одну тонну оловянных слитков. Эта находка изменила правила игры, поскольку она содержала гораздо больше олова, чем когда-либо находили со времен бронзового века.

Сейчас исследователи пытаются выяснить, откуда на самом деле происходит олово. В недавнем научном исследовании ученые из Тюбингенского университета и Центра археометрии Курта Энгельгорна (CEZA) при Музее Райса-Энгельгорна в Мангейме, Германия, взяли на себя этот вызов.

Группа ученых во главе с профессором Уэйном Пауэллом из Бруклинского колледжа в Нью-Йорке ранее заявляла, что им удалось раскрыть это дело и определить, что большая часть олова с "Улубуруна" происходит из места под названием Мушистонское месторождение олова на северо-западе Таджикистана, а также из двух шахт вблизи турецко-сирийской границы. Они сделали это, проанализировав химические и изотопные признаки 105 оловянных слитков с затонувшего корабля.

Однако у исследователей из CEZA другой взгляд. Они провели перекрестную проверку данных и обнаружили, что доказательства не полностью подтверждают выводы, сделанные командой Пауэлла. По словам доктора Даниэля Бергера, возглавлявшего исследование, олово с таким же успехом могло происходить из британского Корнуолла, саксонско-богемского Эрцгебирге или с Пиренейского полуострова.

Оловянные месторождения и находки олова в Восточном Средиземноморье, средний и поздний бронзовый век Фото: Daniel Berger / CEZA

Почему же это все так интригует? Потому что олово было довольно дефицитным в мире бронзового века. В то время как медь можно было найти во многих местах, залежи олова ограничивались несколькими местами в Центральной Азии, Иране и Европе. Этот дефицит означал, что людям приходилось торговать оловом на большие расстояния, что оказало большое влияние на ранние торговые отношения и глобализацию.

Оказывается, что древний мир имел несколько удивительно взаимосвязанных торговых путей. Археологические находки свидетельствуют, что Британские острова и Центральная Европа были тесно связаны со Средиземноморским регионом в бронзовом веке. Такие товары, как янтарные бусы с Балтики, нашли на затонувшем корабле "Улубурун", намекая на сложную сеть торговых путей с севера на юг.

Но это еще не все. Стандартизированные весы, предшественники наших современных систем измерения, уже использовали в это время. Они распространились из Египта и Месопотамии в Центральную Европу, облегчая торговлю такими товарами, как оловянные слитки.

Интересно, что в Центральной Азии не найдено никаких свидетельств этих весовых систем или налаженных торговых связей с Европой и Восточным Средиземноморьем, что еще раз подтверждает предположение, что олово могло прийти с запада.

В конце концов это исследование похоже на реальный детективный роман, действие которого происходит в бронзовом веке. Археологи пытаются проследить происхождение олова, что может раскрыть тайны о древних торговых сетях, глобализации и связи между различными уголками древнего мира.

Хотя они еще не раскрыли это дело, поиски продолжаются, и мы с нетерпением ждем следующую главу в этом увлекательном археологическом путешествии.

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