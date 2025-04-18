До сих пор никто не исследовал: археологи раскопали древнее поселение в Египте

Археологи, работающие вблизи средиземноморского побережья Египта, обнаружили остатки древнего поселения, датируемого периодом Нового царства. Раскопки проходили в Ком-эль-Нугуси, расположенном к западу от Александрии, где исследователи сосредоточились на центральной части большого кургана.

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Об этом пишет Heritage Daily.

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Ученые обнаружили хорошо структурированное поселение, с сохранившимися домами, следами улиц и развитой дренажной системой. Как считают исследователи, это место, вероятно, служило сезонным военным аванпостом. Раскопки также обнаружили остатки, связанные с выдающимися историческими фигурами, в том числе фрагменты памятников, связанные с Рамзесом II и Сети II.

Также удалось обнаружить клейменную амфору с именем Меритатон, дочери Ахенатена и Нефертити. Руководители проекта отметили, что предыдущие усилия были сосредоточены преимущественно на западном некрополе и эллинистических сооружениях, тогда как центральная часть оставалась менее исследованной.

Ком-эль-Нугус расположен на хребте между озером Мариут и Средиземным морем, граничащим с современной застройкой. В восточной части доминирует подковообразный курган, тогда как западная сторона включает эллинистический некрополь.

В более поздние периоды на более старых остатках были построены большой храм и стена, значительная часть которых была разобрана в римские времена. Поэтапное строительство и повторное использование территории показывают, как она развивалась на протяжении веков.

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Это открытие предлагает новое понимание прибрежных поселений Египта и стратегического значения региона. Планируя дальнейшие раскопки, исследователи надеются определить древнее название этого места и лучше понять, как оно вписывается в историю дельты Нила.

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