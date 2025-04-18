Досі ніхто не досліджував: археологи розкопали стародавнє поселення у Єгипті

Археологи, що працюють поблизу середземноморського узбережжя Єгипту, виявили залишки стародавнього поселення, що датується періодом Нового царства. Розкопки проходили в Ком-ель-Нугусі, розташованому на захід від Александрії, де дослідники зосередилися на центральній частині великого кургану.

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Про це пише Heritage Daily.

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Учені виявили добре структуроване поселення, зі збереженими будинками, слідами вулиць та розвиненою дренажною системою. Як вважають дослідники, це місце, ймовірно, слугувало сезонним військовим аванпостом. Розкопки також виявили залишки, пов'язані з видатними історичними постатями, в тому числі фрагменти пам'ятників, пов'язані з Рамзесом II та Сеті II.

Також вдалося виявити клеймовану амфору з ім'ям Мерітатон, дочки Ахенатена і Нефертіті. Керівники проєкту зазначили, що попередні зусилля були зосереджені переважно на західному некрополі та елліністичних спорудах, тоді як центральна частина залишалася менш дослідженою.

Ком-ель-Нугус розташований на хребті між озером Маріут і Середземним морем, що межує з сучасною забудовою. У східній частині домінує підковоподібний курган, тоді як західна сторона включає елліністичний некрополь.

У пізніші періоди на старіших залишках було збудовано великий храм і стіну, значна частина яких була розібрана за римських часів. Поетапне будівництво і повторне використання території показують, як вона розвивалася впродовж століть.

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Це відкриття пропонує нове розуміння прибережних поселень Єгипту та стратегічного значення регіону. Плануючи подальші розкопки, дослідники сподіваються визначити давню назву цього місця і краще зрозуміти, як воно вписується в історію дельти Нілу.

Раніше Фокус писав про знайдений на Сицилії стародавній лекційний зал. Вчені вважають, що він був частиною древньої гімназії, збудованої у II столітті до н. е.

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