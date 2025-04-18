На месте Тайной вечери сделали открытие: что обнаружили ученые в средневековом храме (фото)

В историческом зале на горе Сион, который, по мнению многих, является местом Тайной вечери, недавно обнаружили древние рисунки и надписи. Это сооружение когда-то было частью христианского монастыря, а затем было превращено в мечеть.

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Об этом пишет IFLScience.

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Здание, известное как Кувуклия, было построено крестоносцами и традиционно ассоциируется с последней трапезой, которую разделили Иисус и его апостолы. Расположенная над местом, которое считается гробницей царя Давида, прямоугольная палата служила ключевым местом паломничества средневековых христиан.

Как отмечают исследователи, найденные отметки датируются концом XIV — началом XVI веков и дают ценную информацию о разнообразном происхождении людей, которые посещали это место в то время.

Среди 30 обнаруженных надписей и девяти рисунков — герб швабского рыцаря Альберта фон Альтбаха, фигура которого связана с современным немецким городом Альтбах Фото: IAA

Среди 30 обнаруженных надписей и девяти рисунков — герб швабского рыцаря Альберта фон Альтбаха, фигура которого связана с современным немецким городом Альтбах. Другие гербы, вероятно, принадлежали знати из Австрии и Чехии, а в одной из надписей упоминается женщина из Алеппо, что указывает на то, что среди посетителей также были женщины-паломницы.

Среди других изображений кубок и тарелка, которые могут намекать на Тайную вечерю, а также корабль, который может отсылать к венецианским паломническим судам.

Изображение скорпиона, высеченное на стене, было связано с суфийской традицией, в которой участники вступают в контакт с опасными животными, находясь в состоянии транса Фото: IAA

Исследование также обнаружило загадочную армянскую надпись, датированную "Рождеством 1300 года", которую, возможно, оставил солдат, участвовавший в сирийской битве накануне. Между тем изображение скорпиона, высеченное на стене, было связано с суфийской традицией, в которой участники вступают в контакт с опасными животными, находясь в состоянии транса.

Исследователи предполагают, что этот конкретный рисунок, возможно, чествовал шейха Аммада аль-Агами, религиозного деятеля, который сыграл ключевую роль в превращении этого места в мечеть.

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Многие христианские знаки были нарисованы углем и, вероятно, затерты, когда здание захватили мусульмане в 1523 году. Мусульманские надписи и символы, с другой стороны, были выгравированы непосредственно на камне, возможно, как гарантия того, что они не будут стерты, если здание когда-нибудь вернется в руки христиан.

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