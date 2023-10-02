Легенда, яку передавали з покоління в покоління: в Мексиці археологи виявили древній храм

У Мексиці археологи виявили стародавній храм на вершині пагорба поблизу міста Атлікско. Цим вони підтвердили місцеву легенду, яка існувала тисячі років.

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Науковці з Національного інституту антропології та історії (INAH) продовжують розкривати секрети древніх цивілізацій та знаходити неймовірні артефакти минулого. Вони підтвердили місцеву легенду, яка передавалася з покоління в покоління в мексиканському місті Атлікско. Це відкриття проливає світло на багату історію цієї місцевості, зокрема доіспанський період, пише HeritageDaily.

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Історія має такий вигляд: жителі Атліско здавна говорили про храм на вершині пагорба Серро-де-Сан-Мігель, що має форму піраміди. Однак лише нещодавно дослідники з INAH дослідили цей його в межах проєкту Міністерства культури уряду Мексики.

До приходу іспанців у цей регіон його населяли різні групи, зокрема тео-чичімеки, а згодом і сікаланкі, які підкорила імперія ацтеків. В історичних джерелах згадується поселення під назвою Куаукечоллан, заселене з раннього докласичного періоду до середини пізнього посткласичного. Пізніше це поселення було перенесено в інше місце, відоме зараз як Уакечула, приблизно за 20 кілометрів на південний захід.

Під час будівельних робіт на пагорбі археологи вирішили дослідити територію навколо каплиці Святого Архангела Михаїла на вершині. Там вони виявили товсті шари будівельних матеріалів, таких як земля і каміння, використані для вирівнювання скелястої вершини і створення платформи.

Копаючи глибше, вони знайшли фрагменти глиняних посудин, кам'яні інструменти та інші артефакти, що датуються пізнім докласичним і раннім посткласичним періодом. Це вже стало значною знахідкою, яка проливає світло на діяльність, що відбувалася на пагорбі протягом багатьох століть.

Але на цьому відкриття не зупинилося. Команда вирішила копати ще глибше, спустившись на 25 сантиметрів нижче сучасного рівня атріуму каплиці. Там вони знайшли залишки вапняно-піщаної підлоги, а також залишки стіни. Спустившись ще на 90 сантиметрів, вони виявили другий поверх. Це підтвердило, що споруду на вершині пагорба будували у два етапи.

На думку дослідників, ця знахідка, ймовірно, відповідає "теокаллі" — типу храму, який зазвичай будують на вершині усіченої піраміди. Іншими словами, це відповідає історії, яка передавалася з покоління в покоління з часів іспанського завоювання.

Що робить це відкриття ще неймовірнішим, так це те, що воно узгоджується з історіями та легендами, які циркулювали в Атлікско протягом століть. Ця знахідка не лише дає цінну інформацію про історію цього регіону, але й показує важливість збереження та дослідження нашої культурної спадщини.

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