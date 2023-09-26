В Італії підтвердили теорію вченого: археологи виявили невідомий раніше замок (відео)

Учені перевірили припущення про існування замку Торре д'Іскія в Італії. Їхня експедиція встановила, що це був повноцінний замок, а не просто вежа.

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У регіоні Лаціо, Італія, на супутникових знімках вчені виявили місце, яке було дуже схоже на обриси ренесансного замку, розташованого у цьому ж регіоні. Під час розкопок, експедиція дійсно знайшла руїни замку, пише Ancient Origins.

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Експедиція завершилася виявленням стін, що оточували відому раніше вежу. Про не\ розповідалося в історичних записах про цю місцевість. Крім того, виявлені залишки оборонних веж, що збереглися до наших днів у неповному обсязі.

Найцікавішою знахідкою експедиції стала наявність підземних приміщень, які чекають на подальші дослідження. Зокрема, серед цих знахідок ідентифікована етруська гробниця.

Марчелло Ассандрі, науковий діяч відвідав це місце, щоб обґрунтувати свою гіпотезу, яка стверджувала, що цей об'єкт був чимось більшим, ніж просто вежа, всупереч традиційним історичним записам і картам. Його всебічне дослідження ренесансної історії регіону привело його до думки, що колись на цьому місці стояв повноцінний замок, загублений в анналах часу.

Вежа (вежі) Орландо (Torre d'Orlando) Фото: 2023 Assandri

Марчелло знайшов переконливі докази, що підтверджують його теорію. Серед знайдених залишків були розлогі укріплені стіни, що оточували вежу, залишки оборонних веж, а також натяки на підземний рівень, який ще належить повністю дослідити.

Тепер ці знахідки потребують подальшого дослідження місцевими історичними органами та фахівцями. Завдання полягає в тому, щоб визначити точний характер цієї споруди, її історичний контекст та епохи, до яких можна віднести її різні елементи.

Подорож Марчелло до відкриття бере свій від дослідження замку Оріоло. Тоді він представив картину, на якій зображений первісний замок Віано, а на задньому плані — два менш відомі замки, Альтето і Торре д'Іскія. Хоча історичні записи та номенклатура припускали, що Торре д'Іскія був простою вежею, супутникові знімки суперечили цьому припущенню.

Відкриття прихованих замків епохи Відродження в Італії

Неймовірна схожість між Торре д'Іскія і фортом Сарзанелло, ренесансним військовим замком, розташованим далі на північ уздовж тосканського узбережжя, була беззаперечною. Це візуальне порівняння, полегшене супутниковими знімками, натякало на укріплену лінію, яку можна було розрізнити серед дерев, і яка безпомилково нагадувала наявні форти. Згодом дослідницька група Марчелло на місці підтвердила це спостереження.

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До цих візуальних доказів додалися історичні посилання, зокрема згадки про Торре д'Іскія в нотаріальному документі від 1493 року та його зображення на картині Оріоло 1595 року. Ці знахідки в сукупності надали переконливі докази існування замку на цьому місці, яке раніше не згадувалося в історичних документах епохи Відродження.

Представляючи свої висновки, Марчелло наголошує на нагальній потребі в подальших дослідженнях, щоб закріпити ці твердження.

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