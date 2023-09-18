Епоха принца Сьотоку. В Японії під чагарниками на стоянці виявили стародавню гробницю (фото)

Розкопки принесли скарбницю безцінних артефактів, які дозволили зазирнути в життя і часи таємничого власника цього кам'яного поховання.

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На території автостоянки, розташованої в японській префектурі Нара, непримітні зарості чагарників приховували несподіваний історичний скарб. Археологи розпочали розкопки, досліджуючи багатовіковий шар ґрунту, щоб виявити приховану могилу видатної особи з давніх часів, пише Arkeonews.

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Серед знахідок — пара витончених залізних мечів, безліч наконечників стріл, реліквії, пов'язані з кінними перегонами, складні бурштинові прикраси та безліч ретельно виготовлених глиняних посудин.

Стародавня кам'яна поховальна споруда, виявлена на стоянці в місті Ікаруґа Фото: Kunihiko Imai

Спільні зусилля дослідників з Університету Нара та Муніципальної ради освіти Ікаруґи допомогли пролити світло на цю археологічну загадку. Сама поховальна камера, розміром приблизно 3,8 метра в довжину, 1,6 метра в ширину і висотою 1 метр, датована кінцем шостого століття.

З весни 2022 року археологи розкопували територію, розташовану поблизу об'єкта Всесвітньої спадщини — Монастиря Хорюдзі. Вони виявили, що знайдена гробниця не має стелі. Це наштовхнуло членів команди на припущення, що каміння використали для будівництва монастиря, яке завершили на початку сьомого століття.

Глиняна черепиця періоду Асука (592-710), знайдена в Ікаруґа Фото: Kunihiko Imai

Наохіро Тойосіма (Naohiro Toyoshima), професор археології Університету Нара і член дослідницької групи, припустив: "Цілком можливо, що камені стелі використали для будівництва як Монастиря Хорюдзі, так і палацу, де проживав зі своєю сім'єю принц Сьотоку, впливовий політичний діяч тієї епохи".

Коли археологи почали копати, круглий майданчик не мав особливо цікавого вигляду. Він сягав близько 8,5 метрів у діаметрі та 1,5 метра у висоту, і його вкривали чагарники. Але фахівці вже давно підозрювали, що під кущами ховається давня гробниця; вони назвали її курганом Фуназука кофун (Funazuka kofun burial mound). Здогадки дослідників підтвердилися лише після нещодавніх розкопок.

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Кофун — це курган, всередині якого ховали впливову або важливу особу. Традиція ховати людей у кофунах почалася приблизно в 3 столітті і тривала близько 400 років.

Існують різні типи курганів, зокрема zenpokoenfun (кургани у формі замкової щілини) та enfun (круглі кургани). Вони були різних розмірів — від 10 метрів до 400 метрів заввишки.

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