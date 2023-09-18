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Технологии и наука

Эпоха принца Сетоку. В Японии под кустарниками на стоянке обнаружили древнюю гробницу (фото)

Открытие древней гробницы, Археология, префектура Нара, Япония, история, раскопки, История монастыря Хорюдзи, Монастырь Хорю, Артефакты эпохи принца Сётоку
Фото: Provided by the Ikaruga municipal board of education | Кустарники на автостоянке в городе Икаруга, префектура Нара, скрывают гробницу шестого века

Раскопки обнаружили сокровищницу бесценных артефактов, которые позволили заглянуть в жизнь и времена таинственного владельца этого каменного захоронения.

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На территории автостоянки, расположенной в японской префектуре Нара, неприметные заросли кустарников скрывали неожиданный исторический клад. Археологи начали раскопки, исследуя многовековой слой почвы, чтобы обнаружить скрытую могилу выдающейся личности с древних времен, пишет Arkeonews.

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Среди находок — пара изящных железных мечей, множество наконечников стрел, реликвии, связанные с конными скачками, сложные янтарные украшения и множество тщательно изготовленных глиняных сосудов.

Открытие древней гробницы, Археология, префектура Нара, Япония, история, раскопки, История монастыря Хорюдзи, Монастырь Хорю, Артефакты эпохи принца Сётоку Fullscreen
Древнее каменное погребальное сооружение, обнаруженное на стоянке в городе Икаруга
Фото: Kunihiko Imai

Совместные усилия исследователей из Университета Нара и Муниципального совета образования Икаруги помогли пролить свет на эту археологическую загадку. Сама погребальная камера, размером примерно 3,8 метра в длину, 1,6 метра в ширину и высотой 1 метр, датирована концом шестого века.

С весны 2022 года археологи раскапывали территорию, расположенную вблизи объекта Всемирного наследия — Храма Хорю-дзи. Они обнаружили, что найденная гробница не имеет потолка. Это натолкнуло членов команды на предположение, что камни использовали для строительства монастыря, которое завершили в начале седьмого века.

Открытие древней гробницы, Археология, префектура Нара, Япония, история, раскопки, История монастыря Хорюдзи, Монастырь Хорю, Артефакты эпохи принца Сётоку Fullscreen
Глиняная черепица периода Асука (592-710), найденная в Икаруга
Фото: Kunihiko Imai

Наохиро Тойосима (Naohiro Toyoshima), профессор археологии Университета Нара и член исследовательской группы, предположил: "Вполне возможно, что камни потолка использовали для строительства как Храм Хорю-дзи, так и дворца, где проживал со своей семьей принц Сетоку, влиятельный политический деятель той эпохи".

Когда археологи начали копать, круглая площадка не имела особо интересного вида. Она достигала около 8,5 метров в диаметре и 1,5 метра в высоту, и ее покрывали кустарники. Но специалисты уже давно подозревали, что под кустами скрывается древняя гробница; они назвали ее курганом Фуназука кофун (Funazuka kofun burial mound). Догадки исследователей подтвердились лишь после недавних раскопок.

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Кофун — это курган, внутри которого хоронили влиятельную или важную особу. Традиция хоронить людей в кофунах началась примерно в 3 веке и продолжалась около 400 лет.

Существуют различные типы курганов, в частности zenpokoenfun (курганы в форме замочной скважины) и enfun (круглые курганы). Они были разных размеров — от 10 метров до 400 метров высотой.

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