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Технологии и наука

Археологи нашли в Турции оттиски печатей, которые могут изменить историю хеттов (фото)

Хаттусили III, Хеттское царство, хеттская история, древние оттиски печатей, археологические открытия, Анатолия, исторические артефакты, религиозные реформы, Кадешский мирный договор, хеттские архивы
Фото: АА | Раскопки в селе Каялипинар начались в 2021 году и продолжились примерно на 2,5 месяца в этом году

Среди выдающихся открытий исследовательской группы — древние оттиски печатей, связанные с царем Хаттусили III, его женой Пудухепой и их потомками.

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Во время раскопок вблизи деревни Каялипинар, расположенной в центральной Анатолии, Турция, нашли оттиск печати, связанный с Хаттусили III. Хаттусили III, известный своей ролью в битве при Кадеше и последующим Кадешским мирным договором, является одной из самых известных фигур в хеттской истории, пишет Arkeonews.

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Его правление стало свидетелем не только военных побед, но и значительных религиозных реформ в хеттском царстве, а также широких дипломатических отношений с господствующими державами его эпохи, такими как Египет и Ассирия.

Правление Хаттусили III длилось с 1267 по 1237 год до нашей эры. Археологические исследования в Каялипинари продолжаются с 2004 года, открывая сокровищницу эпиграфических находок и подтверждая, что это место было хеттским городом имперского периода. Сотрудничая с международными учеными, доктор Чигдем Манер, доцент кафедры археологии и искусствоведения Университета Коч, сообщает о значительном прогрессе на месте раскопок.

Она отметила, что их раскопки в селе Каялипинар начались в 2021 году и продолжились примерно на 2,5 месяца в этом году. Она показала, что хотя ранее этот населенный пункт считался поселением древнеассирийского и хеттского периодов, недавние находки и архитектурные свидетельства значительно расширили его историческую хронологию, которая охватывает около 1 000 лет. Это подкрепляет мысль о том, что Каялипинар играл ключевую роль на протяжении тысячелетий.

Хаттусили III, Хеттское царство, хеттская история, древние оттиски печатей, археологические открытия, Анатолия, исторические артефакты, религиозные реформы, Кадешский мирный договор, хеттские архивы Fullscreen
Среди выдающихся открытий исследовательской группы — древние оттиски печатей, связанные с царем Хаттусили III, его женой Пудухепой и их потомками
Фото: АА

Среди выдающихся открытий исследовательской группы — древние оттиски печатей, связанные с царем Хаттусили III, его женой Пудухепой и их потомками. Кроме того, найдены отпечатки глиняной печати с отличиями старшего сына царя Нерикайли, а также фрагменты клинописных табличек с подробностями о фестивалях и практике гадания.

Команда провела раскопки в четырех разных районах, обнаружив как значительные архитектурные руины, так и важные артефакты. Доктор Манер выделила отпечатки печатей как заслуживающие особого внимания, предполагая, что они могут переосмыслить хеттскую историю.

Эти печати, отпечатанные на глине, удивительно хорошо сохранились на протяжении веков и найдены на территории сожженного сооружения.

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В то время как административные сооружения хеттской эпохи идентифицировали, религиозные сооружения остаются неуловимыми, хотя большинство найденных надписей имеют религиозный характер. Будущие усилия направлены на выявление храмов и, в идеале, на выявление политических текстов.

В тот период вокруг деревянных табличек обматывали веревки, на которые наносили оттиски печатей. Хотя эти печати сохранились, деревянные таблички превратились в пепел в результате сжигания, давая необычное представление о хеттских традициях той эпохи.

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