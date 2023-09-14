Подорож у часі на 9 000 років назад: виявлено мисливський табір біля поховання шаманки

Місце поховання шаманки було одним із найбагатших у Центральній Європі того часу, але нещодавно розкопаний мисливський табір може розповісти нам більше про її світ.

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Посеред німецького міста Деліц археологи проводять ретельні розкопки мезолітичного мисливського табору. Він процвітав приблизно 9 000 років тому і знаходиться досить близько, приблизно за 6 км, від священного місця поховання загадкової шаманки. Розкопки мають на меті надати важливу інформацію про повсякденне життя стародавніх мешканців тієї епохи, пише IFLScience.

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Витоки історії про шаманку сягають 1934 року, коли під час будівельних робіт на курорті в Бад-Дюрренберзі зробили випадкову знахідку. Розкопані рештки відкрили поховання жінки разом із немовлям, якому, як вважають, було від 6 до 12 місяців. Вражає те, що вони поховані у характерній вертикальній, сидячій позі, оточені ковдрою з яскраво-червоної глини.

Місце поховання жінки прикрашали безліч чудових реліквій, що проливають світло на її поважний статус. Серед цих заповітних артефактів були кістяний головний убір, наконечники стріл, інструменти для художнього вираження, знаряддя для полювання, а також рештки скелетів кількох тварин, що мешкали в цій місцевості, зокрема оленів, черепах і журавлів.

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Ці речі чітко вказують на надзвичайне значення, яке приписувалося цій людині. Ба більше, присутність червоної глини та вигадливого головного убору слугують незаперечними свідченнями її шанованої ролі шамана у своїй громаді — посередника, який з'єднував сфери живого та духовного.

Сьогодні збережені останки шаманки зберігають у Музеї доісторичних часів у Галле, Саксонія-Ангальт, в оточенні середовища, створеного так, щоб нагадувати той самий лісовий ландшафт, в якому вона жила тисячоліття тому.

Саме місце поховання належить до найбагатших мезолітичних стоянок, знайдених у Центральній Європі, що наповнює розкопки сусідніх мисливських угідь атмосферою глибокого очікування, які тривають зараз.

За останні пів року археолог Вольфганг Бернхардт зібрав дивовижну колекцію з понад 6 000 кам'яних артефактів, знайдених в околицях Деліца. Така велика кількість є винятковою для археологічної пам'ятки, що датується цим конкретним періодом.

Починаючи із серпня цього року, археологи з Державного управління спадщини та археології Саксонії-Ангальт розпочали ретельне дослідження цього місця. Серед знахідок — безліч кам'яних знарядь праці, а також фрагменти рогів і кісток, що містяться в розкопаних шарах.

Зокрема, виявлено велику кількість мікролітів, цих дрібних кам'яних знарядь, зазвичай витесаних з кременю, які, як вважають, слугували наконечниками стріл. Цікаво, що нестача скребків в околицях натякає на тимчасовий характер цього табору. Цілком ймовірно, що це місце функціонувало як тимчасові мисливські збори, а не як постійне поселення.

Враховуючи неймовірну близькість, спільні ознаки та багатство археологічного матеріалу, мисливський табір і місце останнього спочинку шаманки цілком можуть мати глибший зв'язок.

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