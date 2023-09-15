150 метрів крізь тверду породу: вчені виявили древній римський тунель у Туреччині (фото)

У районі Бесні турецької провінції Адіяман вчені виявили тунель, якому 1 700 років. Дослідники вважають, що його викопали римляни, щоб зрошувати свої землі водою з річки.

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Знайдений тунель, довжиною 150 метрів, висічений у горі. Цікавим є те, що про нього вже віддавна було відомо місцевим жителям, але влада звернула на нього увагу тільки недавно. Цей тунель завширшки приблизно 80 сантиметрів, а заввишки від 1,5 до 2 метрів. Його основним призначенням було спрямовувати воду з річки Софраз, що протікає неподалік, для зрошення полів римлян, пише Arkeonews.

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Техніка, застосована під час створення цього тунелю, має історичне значення. Римляни успадкували мистецтво будівництва таких водопровідних тунелів, відомих як кунікули, від етрусків, які вперше застосували метод "qanat" у шостому столітті до нашої ери.

Цей спосіб включав нагрівання поверхні скелі з подальшим швидким охолодженням холодною водою Фото: Arkeonews

Цей спосіб включав нагрівання поверхні скелі з подальшим швидким охолодженням холодною водою. Використаний метод дозволив римлянам подолати величезні труднощі, пов'язані з непрохідними гірськими породами, навіть якщо це означало присвятити будівництву тунелю роки, а то й десятиліття.

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Щоб дослідити цю захопливу споруду, Мехмет Алкан, директор музею Адіяман, вирушив в експедицію разом з Абдуллою Гюллю, старостою села Гечітлі. Також у цьому районі вчені виявили житлові приміщення і скельні гробниці римського періоду.

Алкан висловив своє захоплення тунелем, зазначивши: "Ми виявили, що цей тунель, який датується 3-м століттям нашої ери, або 1 700 років тому, побудований для транспортування води з річки Софраз до полів на протилежній стороні житлової зони. Цей тунель, демонструє виняткову майстерність і слугує чудовим витвором мистецтва, є найдовшим водним тунелем, знайденим в Адіямані".

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