В Италии подтвердили теорию ученого: археологи обнаружили неизвестный ранее замок (видео)

Ученые проверили предположение о существовании замка Торре д'Иския в Италии. Их экспедиция установила, что это был полноценный замок, а не просто башня.

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В регионе Лацио, Италия, на спутниковых снимках ученые обнаружили место, которое было очень похоже на очертания ренессансного замка, расположенного в этом же регионе. Во время раскопок, экспедиция действительно нашла руины замка, пишет Ancient Origins.

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Экспедиция завершилась обнаружением стен, окружавших известную ранее башню. О них рассказывалось в исторических записях об этой местности. Кроме того, обнаружены остатки оборонительных башен, сохранившиеся до наших дней в неполном объеме.

Самой интересной находкой экспедиции стало наличие подземных помещений, которые ждут дальнейших исследований. В частности, среди этих находок идентифицирована этрусская гробница.

Марчелло Ассандри, научный деятель посетил это место, чтобы обосновать свою гипотезу, которая утверждала, что этот объект был чем-то большим, чем просто башня, вопреки традиционным историческим записям и картам. Его всестороннее исследование ренессансной истории региона привело его к мысли, что когда-то на этом месте стоял полноценный замок, затерянный в анналах времени.

Башня (башни) Орландо (Torre d'Orlando) Фото: 2023 Assandri

Марчелло нашел убедительные доказательства, подтверждающие его теорию. Среди найденных остатков были раскидистые укрепленные стены, окружавшие башню, остатки оборонительных башен, а также намеки на подземный уровень, который еще предстоит полностью исследовать.

Теперь эти находки требуют дальнейшего исследования местными историческими органами и специалистами. Задача состоит в том, чтобы определить точный характер этого сооружения, его исторический контекст и эпохи, к которым можно отнести его различные элементы.

Путешествие Марчелло к открытию берет свой от исследования замка Ориоло. Тогда он представил картину, на которой изображен первоначальный замок Виано, а на заднем плане — два менее известных замка, Альтето и Торре д'Иския. Хотя исторические записи и номенклатура предполагали, что Торре д'Иския был простой башней, спутниковые снимки противоречили этому предположению.

Открытие скрытых замков эпохи Возрождения в Италии

Невероятное сходство между Торре д'Иския и фортом Сарзанелло, ренессансным военным замком, расположенным дальше на север вдоль тосканского побережья, было неоспоримым. Это визуальное сравнение, облегченное спутниковыми снимками, намекало на укрепленную линию, которую можно было различить среди деревьев, и что безошибочно напоминала имеющиеся форты. Впоследствии исследовательская группа Марчелло на месте подтвердила это наблюдение.

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К этим визуальным доказательствам добавились исторические ссылки, в частности упоминания о Торре д'Иския в нотариальном документе от 1493 года и его изображение на картине Ориоло 1595 года. Эти находки в совокупности предоставили убедительные доказательства существования замка на этом месте, которое ранее не упоминалось в исторических документах эпохи Возрождения.

Представляя свои выводы, Марчелло подчеркивает насущную необходимость в дальнейших исследованиях, чтобы закрепить эти утверждения.

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