Могила Небесного принца: археологи нашли захоронение основателя династии Северной Чжоу (фото)

Открытие произошло вблизи города Сяньян, где ученые обнаружили 147-метровый тоннель и само захоронение на глубине 10 метров.

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В окрестностях города Сяньян, Китай, археологи обнаружили гробницу императора Сяо Минь-ди, также известного под своим именем Юйвэнь Цзюэ. Император Сяо Минь-ди является родоначальником династии Северная Чжоу, правившей северным Китаем с 557 по 581 год нашей эры, пишет HeritageDaily.

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Примечательно, что император Сяо Мин-ди отказался от традиционного императорского титула, приняв вместо него почетный титул династии Чжоу — "Небесный принц". Однако исторические анналы свидетельствуют о борьбе за власть, которая развернулась между Сяо Минь-ди и его двоюродным братом Юйвэнь Ху. Кульминацией этой внутренней борьбы стало свержение и последующая смерть императора Сяо Минь-ди от рук Юйвэнь Ху.

Загадочная гробница императора Сяо Мин-ди, обозначенная как гробница M655, найдена во время археологических раскопок, проводившихся вблизи скоростной автомагистрали до аэропорта в черте города Сяньян. Это открытие раскрывает существование 147-метровой траншеи, ведущей к погребальному сооружению, тщательно выровненному по оси север-юг.

Загадочная гробница императора Сяо Минь-ди, обозначенная как гробница M655, найденная во время археологических раскопок Фото: CASS

Внутреннее святилище гробницы, расположенное на глубине 10 метров, содержит целый ряд погребальных даров. Среди этих подношений заметны артефакты в виде керамических сосудов и статуэток, искусно воспроизведенных для изображения воинов, конных отрядов, величественного верблюда и загадочных существ.

Кроме того, исследовательская группа открыла эпитафийный камень с надписью, перевод которой, хотя и несколько вольный, звучит так: "Реншен в октябре второго года на могиле Гунюй Вэньцзюэ, герцога Луяна, династии Чжоу". Эта надпись красноречиво намекает на настоящее имя Юйвэнь Цзюэ, известное как император Сяо Минь-ди, еще больше обогащая исторический гобелен вокруг этой царственной фигуры.

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Обнаружение гробницы Юйвэнь Цзюэ из летописи Северной династии Чжоу является исключительной вехой. Это знаменательное открытие является вторым случаем раскопок гробницы императора Северной династии Чжоу, первым был мавзолей Сяолин императора У-ди.

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