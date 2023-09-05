Вдохновлялись Константинополем: во время раскопок немецкого замка обнаружили башню 11-го века (фото)

Во время раскопок замка в Германии ученые обнаружили остатки древней башни. Эта находка выделилась тем, что свидетельствует о подражании стенам Константинополя.

Related video

Открытие произошло в Германии, во время раскопок замка Нойенбург, расположенного неподалеку от города Фрайбург. Археологи обнаружили чрезвычайно хорошо сохранившуюся восьмигранную башню. По мнению ученых, она относится к начальному этапу расширения замка примерно в 1100 годах нашей эры, пишет Arkeonews.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Эта восьмигранная башня, отличающаяся хорошей сохранностью и выразительным дизайном, потенциально черпает архитектурное вдохновение в башнях, украшавших городские стены Константинополя.

Замок Нойенбург, признанный национально ценным культурным памятником, построенный в конце 11-го века по заказу графа Людвига Шпрингера. Начиная с 2022 года, Государственное управление по вопросам управления наследием и археологии Саксонии-Анхальт активно занимается археологическими исследованиями на его территории.

Замок Нойенбург стал крупнейшим замком среди тюрингских ландграфов, конкурируя с другими известными укреплениями, такими как Вартбург, который также обязан своим происхождением Людвигу Шпрингеру. В наше время он пользуется признанием как памятник культуры национального значения, а также как ключевая остановка на "Романском пути" — известном туристическом маршруте.

В ближайшие годы при содействии Фонда культуры Саксонии-Анхальт в рамках специальной инвестиционной программы (SIP) 1, совместно организованной федеральным правительством и землей Саксония-Анхальт, проведут значительный капитальный ремонт и расширение территории замка Нойенбург.

Эта восьмигранная башня, отличающаяся хорошей сохранностью и выразительным дизайном, потенциально черпает архитектурное вдохновение в башнях, украшавших городские стены Константинополя Фото: State Office for Heritage Management and Archaeology Saxony-Anhalt

Накануне планирования и реализации этого масштабного проекта Государственное ведомство по управлению наследием и археологии Саксонии-Анхальт с 2022 года проводит предварительные археологические исследования в Нойенбурге. В течение последних нескольких десятилетий объект подлежал археологическому надзору во время реконструкции и переоборудования, что позволило получить важную информацию об исторической эволюции комплекса и его использовании.

В 2022 году на территории внешних ворот, охватывающей 11 500 квадратных метров и являющейся одними из крупнейших внешних ворот в Германии, у бывшего главного входа в замок раскопали структурные остатки башни, задокументированные как "старая башня" на картах 19-20 веков.

Важно

Не рассчитал силы: плотник нашел скрытую комнату в ирландском замке (фото)

Ключевое открытие произошло во время исследований строительной площадки в самом замке. За несколько лет до этого, во время прокладки кабелей во дворе, восьмиугольная башня была пересечена вдоль восточной кольцевой стены замка. Примечательно, что дальнейшие экспертизы подтвердили целостность кладки этой башни, сохранив ее на высоте 2,20 метров.

Диаметр башни составляет около десяти метров, а толщина стен — около 1,70 метра. Во внутреннем помещении башни по кругу обнаружены остатки напольного покрытия и признаки лестницы. Это сооружение возведено около 1100 года нашей эры.

Подобная башня, расположенная примерно в 50 метрах к югу, свидетельствует о начальных этапах строительства замка. К этой крепости относятся вал, сложенный из известнякового гравия, внутренняя кольцевая стена и внешняя стена, идущие параллельно на расстоянии примерно шесть-восемь метров. Кроме того, перед этими укреплениями вырыт ров глубиной около десяти метров. Вместе эти элементы составляют невероятную оборонительную систему, с двумя восьмиугольными башнями, служащими заметными компонентами обороны ядра замка.

Восьмиугольные башни исторически ассоциируются с периодом Штауферов, охватывающим 1138-1254 годы, и, в частности, с императором Священной Римской империи Фридрихом II, чей знаменитый замок Кастель-дель-Монте в Апулии демонстрирует творчество этого архитектора.

Ранее Фокус писал о тайнах замка "Паланок". Археологи исследуют неизвестные ранее помещения сооружения.