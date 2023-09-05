Надихалися Константинополем: під час розкопок німецького замку виявили вежу 11-го століття (фото)

Під час розкопок замку у Німеччині вчені виявили залишки древньої вежі. Ця знахідка виділилася тим, що свідчить про наслідування мурів Константинополя.

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Відкриття відбулося у Німеччині, під час розкопок замку Нойєнбург, розташованого неподалік від міста Фрайбург. Археологи виявили надзвичайно добре збережену восьмигранну вежу. На думку вчених, вона належить до початкового етапу розширення замку приблизно в 1100 роках нашої ери, пише Arkeonews.

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Ця восьмигранна вежа, що вирізняється гарною збереженістю та виразним дизайном, потенційно черпає архітектурне натхнення у вежах, що прикрашали міські мури Константинополя.

Замок Нойєнбург, визнаний національно цінною культурною пам'яткою, побудований у кінці 11-го століття на замовлення графа Людвіга Шпрінгера. Починаючи з 2022 року, Державне управління з питань управління спадщиною та археології Саксонії-Ангальт активно займається археологічними дослідженнями на його території.

Замок Нойєнбург став найбільшим замком серед тюрингських ландграфів, конкуруючи з іншими відомими укріпленнями, такими як Вартбург, що також завдячує своїм походженням Людвігу Шпрінгеру. У наш час він користується визнанням як пам'ятка культури національного значення, а також як ключова зупинка на "Романському шляху" — відомому туристичному маршруті.

Найближчими роками за сприяння Фонду культури Саксонії-Ангальт у межах спеціальної інвестиційної програми (SIP) 1, спільно організованої федеральним урядом і землею Саксонія-Ангальт, проведуть значний капітальний ремонт і розширення території замку Нойєнбург.

Ця восьмигранна вежа, що вирізняється гарною збереженістю та виразним дизайном, потенційно черпає архітектурне натхнення у вежах, що прикрашали міські мури Константинополя Фото: State Office for Heritage Management and Archaeology Saxony-Anhalt

Напередодні планування та реалізації цього масштабного проєкту Державне відомство з управління спадщиною та археології Саксонії-Ангальт з 2022 року проводить попередні археологічні дослідження в Нойєнбурзі. Протягом останніх кількох десятиліть об'єкт підлягав археологічному нагляду під час реконструкції та переобладнання, що дозволило отримати важливу інформацію про історичну еволюцію комплексу та його використання.

У 2022 році на території зовнішньої брами, що охоплює 11 500 квадратних метрів і є однією з найбільших зовнішніх брам у Німеччині, біля колишнього головного входу до замку розкопали структурні залишки вежі, задокументовані як "стара вежа" на картах 19-20 століть.

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Ключове відкриття сталося під час досліджень будівельного майданчика в самому замку. За кілька років до цього, під час прокладання кабелів у дворі, восьмикутна вежа була перетнута вздовж східної кільцевої стіни замку. Примітно, що подальші експертизи підтвердили цілісність кладки цієї вежі, зберігши її на висоті 2,20 метрів.

Діаметр вежі становить близько десяти метрів, а товщина стін — близько 1,70 метра. У внутрішньому приміщенні вежі по колу виявлено залишки підлогового покриття та ознаки сходів. Ця споруда зведена близько 1100 року нашої ери.

Подібна вежа, розташована приблизно за 50 метрів на південь, свідчить про початкові етапи будівництва замку. До цієї фортеці належать вал, складений із вапнякового гравію, внутрішня кільцева стіна і зовнішня стіна, що йдуть паралельно на відстані приблизно шість-вісім метрів. Крім того, перед цими укріпленнями виритий рів глибиною близько десяти метрів. Разом ці елементи складають неймовірну оборонну систему, з двома восьмикутними вежами, що слугують помітними компонентами оборони ядра замку.

Восьмикутні вежі історично асоціюються з періодом Штауферів, що охоплює 1138-1254 роки, і, зокрема, з імператором Священної Римської імперії Фрідріхом II, чий знаменитий замок Кастель-дель-Монте в Апулії демонструє творчість цього архітектора.

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