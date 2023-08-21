Не розрахував сили: тесля знайшов приховану кімнату в ірландському замку (фото)

Під час реставрації та консервації замку Джонстаун, історичної споруди у Вексфорді, Ірландія, тесля, який ремонтував вікно, ненароком проломив стіну, відкривши приховану за нею таємничу кімнату.

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Реставрація старовинного замку, перетвореного на туристичний об'єкт, розпочалася пів року тому під юрисдикцією Ірландського фонду спадщини (Irish Heritage Trust). Ця організація здійснює нагляд за управлінням музеєм-садибою замку Джонстаун із 2018 року, пише Ancient Origins.

Первісний фундамент замку налічує понад 850 років і закладений за часів норманської епохи в Ірландії. Величезний маєток площею 961 гектар, що охоплює замок, послідовно належав кільком знатним родинам, поки не перейшов у власність ірландської держави у 1946 році.

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У 19 столітті замок зазнав значних перебудов, внаслідок яких він набув готичного стилю. Більша частина нинішньої споруди, включно з вежею, в якій знаходиться таємна кімната, походить із цього етапу реконструкції.

Навіть після його публічного відкриття у 2019 році, невтомні зусилля з консервації та захисту замку не припинялися. У центрі цих зусиль було омолодження наявних компонентів, що зробило відкриття невідомої кімнати справжнім одкровенням.

Енн О'Донохью, генеральний директор Ірландського фонду спадщини, зазначила: "Відкриття прихованих скарбів на території об'єктів спадщини — велика рідкість, і це вже другий випадок у замку Джонстаун, після того, як минулого року ми виявили таємну кімнату під вежею на березі озера".

Раніше виявлена таємна кімната знаходилася в окремій вежі, прилеглій до головного замку, і до неї можна було дістатися лише на човні. Натомість новознайдений підпільний простір знаходиться в одній із башт замку, що означає перше відкриття внутрішньої прихованої камери в самому замку.

Кімната, прихована в башті протягом тривалого часу, має круглу форму і приблизно близько трьох метрів у діаметрі. З огляду на її невеликі розміри, представники Ірландського фонду спадщини припускають, що вона, можливо, слугувала спальнею, потенційно призначеною для слуги.

Бренда Комерфорд, менеджерка замку Джонстаун, зауважила: "Ця кімната залишалася прихованою протягом тривалого часу. Цілком ймовірно, що ця кімната могла бути запечатана через нещастя, що сталося в минулому. Подальше дослідження є обов'язковим".

Родина Есмондів, представників аристократії, побудувала на цьому місці первісний будинок з вежею у 1170-х роках. Есмонди, нормандського походження, мігрували до околиць Вексфорда після нормандського завоювання Ірландії у 1169 році.

Ця впливова католицька родина володіла замком протягом багатьох століть, але обставини змусили їх покинути маєток у 1649 році. Це сталося після анексії Ірландії англійськими парламентськими військами під командуванням Олівера Кромвеля, майбутнього лорда-протектора Британського королівства.

Війська Кромвеля використовували територію сусіднього замку для підготовки до штурму Вексфорда в 1649 році. Цей агресивний наступ призвів до спустошення міста Вексфорд і сприяв придушенню повстань у південно-східних регіонах Ірландії.

Таємна кімната вежі замку Фото: Irish Heritage Trust

У 1692 році право власності на замок Джонстаун перейшло до процвітаючої ірландської родини Гроганів. Корнелій Гроган, видатний представник родини, страчений у 1798 році за участь в ірландському повстанні, яке мало на меті покласти край британському пануванню. Він очолював військову фракцію Товариства об'єднаних ірландців — коаліції протестантів і католиків, натхненних Американською та Французькою революціями, які розпочали власне збройне повстання з метою вигнання англійців.

Повстання виявилося марним, а також призвело до конфіскації замку Джонстаун британською державою як відплати за нелояльність родини Гроганів.

Однак такий стан речей був тимчасовим, оскільки пам'ятку, вік якої вже перевищив 600 років, повернули Гроганам у 1810 році. Це спонукало Джона Ноу Грогана залучити відомого архітектора Деніела Робертсона для перебудови замку в готичному стилі.

Останньою мешканкою замку Джонстаун з роду Гроганів була леді Аделаїда Джейн Френсіс Форбс, дружина лорда Моріса Фіцджеральда (Фіцджеральди були пов'язані з Гроганами через шлюб). Після смерті леді Аделаїди в 1942 році її онук успадкував маєток і вирішив позбутися замку, який виявився фінансово затратним, подарувавши його ірландському уряду в 1946 році.

Цікаво, що початкова пропозиція щодо історично значущого замку нормандської епохи, якому на той час було майже 800 років, передбачала його перетворення на сільськогосподарську установу. Хоча ця пропозиція не реалізована, замок врешті-решт потрапив під юрисдикцію Департаменту сільського господарства Ірландії (нині — Teagasc), який використовував його приміщення для аналізу зразків ґрунту.

Поступово ірландська влада визнала потенціал стародавнього замку як туристичної атракції. Ірландське управління спадщини взяло під свій контроль цю неймовірну споруду та її маєток лише п'ять років тому, швидко перетворивши його на одне з найвідвідуваніших місць у регіоні Вексфорд.

Враховуючи нещодавній початок реставрації замку та навколишніх будівель, перспектива відкриття додаткових прихованих кімнат у маєтку є цілком реальною. Пошуки цих загадкових локацій додають додатковий шар інтриги до поточних реставраційних ініціатив у замку. Ці зусилля триватимуть доти, доки кожна деталь замку не буде ретельно відновлена до своєї колишньої величі.

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