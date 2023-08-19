Спантеличили дослідників: хто і як побудував пустельних зміїв Близького Сходу

У пустелях Близького Сходу можна зустріти розлогі утворення, відомі як пустельні змії, витесані в кам'янистій місцевості понад вісім тисячоліть тому. Деяким із них понад 8 тисяч років.

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Виявлені у 1920-х роках під час повітряних розвідувальних польотів над пустельними ландшафтами, пустельні змії спочатку спантеличували дослідників своїм загадковим призначенням. Нині переважають теорії, що пояснюють ці споруди як вольєри для тварин, стратегічно розташовані вздовж міграційних шляхів, щоб заганяти в пастку стада газелей, антилоп та інших, що проходили поблизу, пише IFLScience.

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Ці споруди, що простягаються до п'яти кілометрів в довжину, на рівні землі мають скромні риси. Однак їхні масштаби розкриваються як величезний візерунок із висоти пташиного польоту.

Складна загадка того, як доісторичні суспільства створили ці місця без допомоги повітряного спостереження, довгий час залишалася нерозв'язаною. Нещодавня знахідка на території Йорданії та Саудівської Аравії пропонує свіжий погляд на це питання.

У місці Зебель аз-Зіліят в Саудівській Аравії дослідники виявили схеми довжиною 382 сантиметри, на яких, схоже, зображені ретельно вивірені плани пустельних зміїв, які розташовані в цьому регіоні та мають вік близько 8 тис. років.

Якщо ця інтерпретація підтвердиться, то схеми стануть найдавнішими збереженими масштабними кресленнями в літописі людської цивілізації. Ця епоха має глибоке значення в літописі людства, що характеризується розвитком землеробства та зародженням структурованих суспільств. Вчені постулюють, що відкриття цих планів знаменує собою критичний момент у когнітивній еволюції людини.

На відміну від уявлення про те, що пустельні змії створені безсистемно, ці зображення передають методичну збірку, що вимагає абстрактного мислення і креативності. Автори дослідження виділяють трансформаційний характер цих зображень, які висвітлюють еволюцію просторового осмислення, комунікації та спільних зусиль у давнину.

Дослідники пояснюють цей момент у своїй науковій праці: "Хоча людські споруди формували природне оточення протягом тисячоліть, мало які проєкти чи мапи передували епохам писемних цивілізацій, таких як Месопотамія та Стародавній Єгипет. Здатність переносити обширні просторові концепції на мініатюрне, двовимірне середовище означає переломний момент в інтелектуальній кмітливості. Ці структури можна сприймати у всій їх повноті лише з висоти, що показує винахідливий метод просторової репрезентації, який раніше не мав аналогів у ту епоху".

А тому схеми, закарбовані в історичній пам'яті, стають свідченням інтелектуальної доблесті та інноваційних здібностей суспільств минулих епох.

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