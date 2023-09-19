Принадлежали эпохе Киевской Руси. Археологи завершили нынешние раскопки в Вышгороде: что нашли

Археологическая экспедиция завершила раскопки в Вышгороде. За время своей работы исследователи откопали различные сооружения, орудия труда и бытовые артефакты времен Киевской Руси.

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Несмотря на относительно небольшую площадь раскопок, археологи обнаружили много ценной информации о повседневной жизни и хозяйстве древних жителей Вышгорода. Подробнее рассказывает пресс-служба заповедника.

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Первое письменное упоминание о существовании этого города датируется 946 годом, он упоминается в Повести временных лет как град княгини Ольги. Город успешно развивался и в 12-м веке был одним из крупнейших городов Киевской Руси, пока в 1240 году его не разрушил хан Батый.

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Вышгородская археологическая экспедиция возобновила свою работу несколько лет назад, и в этом сезоне ученые исследовали участок вблизи Музея гончарства Вышгородского историко-культурного заповедника.

Одной из крупнейших археологических находок стало производственное помещение, связанное с металлообработкой. Об этом свидетельствуют многочисленные находки литейных тиглей, металлургического шлака и других остатков производства. Кроме того, среди найденных артефактов — абразивные камни, предназначенные для заточки игл, шил или рыболовных крючков.

Находка археологов в Вышгороде Фото: Вишгородський історико-культурний заповідник/facebook

Кроме того, археологам удалось обнаружить значительное количество интересных индивидуальных предметов, датированных 11 веком. Среди них — бронзовые украшения для ремней и конского снаряжения, два железных ключа, несколько ножей, рыболовный крючок, пряслице и тому подобное.

Исследователи планируют продолжить свою работу в следующем году, начав раскопки на соседней территории.

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