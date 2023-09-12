Лунницы Киевской Руси и перстень иезуитов: за границу пытались вывезти древности Украины (фото)

По данным отчета, во время инспекции международного почтового отправления таможенники обнаружили десять металлических предметов, которые имели признаки старины. Удивительно, но их отметили в таможенной декларации как "одно кольцо".

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Киевские таможенники продолжают спасать артефакты, имеющие историческую и культурную ценность, от вывоза за границу. На этот раз они раскрыли факт обнаружения старинных артефактов, которые датируются периодом от III до XVIII веков и имеют большую культурную важность. Об этом сообщила пресс-служба таможни в социальной сети Facebook.

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По данным отчета, во время инспекции международного почтового отправления таможенники обнаружили десять металлических предметов, которые имели признаки старины. Удивительно, но их отметили в таможенной декларации как "одно кольцо".

Обнаруженные таможенниками артефакты, которые пытались вывезти из Украины Фото: Київська митниця

Впоследствии эксперты Национального музея истории Украины подтвердили, что все эти артефакты имеют культурную ценность, а некоторые из них — также историческое значение. Один из этих артефактов — бронзовый перстень, который принадлежал религиозному ордену иезуитов. Эксперты признали его особенно интересным, основной причиной является его исторический контекст.

Обнаруженные таможенниками артефакты, которые пытались вывезти из Украины Фото: Київська митниця

"На перстне XVIII в. обозначена монограмма IHS (существует несколько вариантов ее расшифровки). В Украине иезуитские школы были созданы во Львове, Луцке и Киеве. Среди воспитанников этих школ — Богдан Хмельницкий, Петр Могила и Иван Мазепа. Кроме культурной, перстень имеет еще и историческую ценность",- говорится в сообщении.

Эксперты музея также сообщили, что самым древним из изъятых артефактов является античный бронзовый перстень с изображением букв "VITA", который относится к III веку н. э. Фото: Київська митниця

Эксперты музея также сообщили, что древнейшим из изъятых артефактов является античный бронзовый перстень с изображением букв "VITA", что относится к III веку н. э. Подобные позолоченные перстни были популярны среди вольноотпущенников и граждан, которые перешли в статус всадников в Римской империи.

Обнаруженные таможенниками артефакты, которые пытались вывезти из Украины Фото: Київська митниця

Кроме них, пытались вывезти в Нидерланды следующие предметы:

средневековый свинцовый игральный кубик с отметками от одного до шести, ІХ-XIV вв;

бронзовую и позолоченную лунницы — женские украшения времен Киевской Руси, Х-ХII вв;

серебряный крестик;

бронзовый перстень домонгольского времени;

посеребренный языческий амулет в виде клыка, времен Киевской Руси, ХІ-ХІІІ вв;

бронзовую подвеску к сбруе для снаряжения лошадей, на которых ездили дворяне в XIV в.;

крестильный или детский нательный крестик из медного сплава, XIX в.

Согласно действующему законодательству Украины, вывоз культурных ценностей за границу требует соответствующего разрешения от Министерства культуры. Таможенникам такого разрешения не предоставили. Более того, эти археологические находки не могут быть проданы частным лицам или вывезены за пределы государства.

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