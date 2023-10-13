Секрети правителів мая. Тисячі років тому древні люди залишили підказку, як подолати водну кризу

Водні кризи — це важливе питання сучасності: нестача водних ресурсів є великою загрозою для людства. Проте, можливо, мая знали як розв'язувати наші проблеми простим та дешевим способом.

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Науковці вважають, що цивілізація мая може поділитися способом розв'язання сучасних водних криз, адже вони мали свій метод фільтрації та очищення води у водоймах. Цей давній метод може стати ключем до розв'язання наших сучасних проблем, пише Newsweek.

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У нещодавньому дослідженні професорка антропології Ліза Лусеро з Університету Іллінойсу в Урбана-Шампейн проливає світло на те, як ми можемо черпати натхнення з мудрості мая, особливо коли маємо справу з тривалими періодами посухи — кожен раз більшою проблемою сучасного світу.

Мая використовували водні рослини та квіти для фільтрації й очищення води у водоймах. На думку професорки Лусеро, ця стародавня практика може запропонувати рішення для наших сучасних потреб у воді. Наслідуючи самоочисні водно-болотні угіддя мая та поєднуючи різні водні організми, такі як рослини, риби та пов'язані з ними бактерії, ми могли б потенційно забезпечити чисту воду для наших міст, що постійно зростають.

Цивілізація мая могла похвалитися сотнями міст, кожне з яких мало власну систему водосховищ, здатну забезпечувати десятки тисяч людей водою навіть у суворі посушливі сезони. Їхні водосховища були свідченням глибоких знань з використанням глиняного облицювання, щоб запобігти забрудненню і забезпечити виживання водяних лілій — символу "класичного правління мая".

"Правителі навіть надягали головні убори, прикрашені квітами, і зображені з водяними ліліями в мистецтві мая, — йдеться в заяві Лусеро. — Водяні лілії не переносять кислих умов або занадто великої кількості кальцію, наприклад вапняку, або високих концентрацій певних мінералів, таких як залізо та марганець".

Водяні лілії, які розквітають лише в чистій воді, залишили свій слід у відкладеннях водойм мая, що свідчить про ефективність їхніх методів. Зв'язок між чистою водою і політичною владою був очевидним, адже найбільші водойми стратегічно розташовувалися поблизу палаців і храмів.

Одне з видатних міст мая, Тікаль, мало водосховища, які могли вмістити понад 900 000 кубометрів води. Ці водосховища не лише задовольняли практичні потреби у воді, але й були життєво важливими для релігійних та церемоніальних цілей. Царі мая часто проводили ритуали, щоб здобути прихильність своїх предків і бога дощу Чака.

Ключовим фактором успіху мая у збереженні чистої води було використання таких рослин, як рогіз, осока та очерет, які й сьогодні можна зустріти в Центральній Америці. Ці рослини діяли як ефективні фільтри, видаляючи з води азот і фосфор. Сліди цих рослин знайшли в осаді залишків водосховищ мая, що підтверджує їхнє використання в давнину.

Проте навіть мая стикалися з водними проблемами, зокрема, під час сильної посухи між 800 і 900 роками н. е. Цей історичний період проводить паралель із сучасними кліматичними тенденціями, підкреслюючи необхідність підходів, що нагадують методи управління водними ресурсами мая.

У нашу епоху штучні водно-болотні угіддя, натхненні мая, пропонують екологічно чистий, економічно вигідний та енергоефективний метод очищення стічних вод. Ці резервуари не потребують високих технологій і витрат, пов'язаних зі звичайними системами.

Мая також розробили канали, дамби та системи транспортування води, демонструючи своє вміння ефективно управляти водними ресурсами. Не будуючи житла біля країв своїх водойм, вони уникали забруднення, яке могло просочуватися через пористу місцевість.

У міру того, як ми рухаємося вперед, знання, отримані нами про штучні водно-болотні угіддя, можуть виявитися ключем до розв'язання наших нинішніх водних проблем. Поєднавши їхню мудрість із сучасними інноваціями, ми маємо шанс забезпечити чисте та стале водопостачання в майбутньому.

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