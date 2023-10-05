Де спочиває імператор: учені наблизилися до поховання засновника Священної Римської імперії

Археологи виявили ймовірне місце спочинку імператора Оттона I, засновника Священної Римської імперії. Довгі роки було невідомо, де саме спочиває імператор, проте завдяки рокам праці вчені знайшли місце Мемлебенського пфальцу.

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Дослідники з Державного управління з охорони пам'яток та археології Саксонії-Ангальт можливо знайшли місце останнього спочинку імператора Оттона I, також відомого як Оттон Великий, засновника Священної Римської імперії. Ця знахідка проливає світло на важливу сторінку історії й привернула увагу істориків та ентузіастів, пише Аrkeonews.

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Оттон Великий, який правив з 936 по 973 рік, вважається першим імператором Священної Римської імперії. Його правління відзначилося відданістю справі захисту християнства, зокрема, перемогою над язичницькими угорськими загарбниками у 955 р. н. е.

Він стверджував своє божественне право правителя і співпрацював з єпископами, щоб зміцнити свою владу і розширити територію Італії. Після його смерті у 973 році наступником став син Оттон II.

Археологічні дослідження тривають у колишньому імператорському палаці та бенедиктинському монастирі в Мемлебені, Німеччина, з 2017 року. Цьогорічні дослідження принесли неабиякі знахідки, що мають історичне значення.

Монастир Мемлебен. У правій частині зображення - монастирський сад, під яким продовжується будівля-попередник монументальної церкви Фото: Thomas Jäger / State Office for Heritage Management and Archaeology Saxony-Anhalt

Вперше археологи знайшли вагомі докази існування Мемлебенського пфальцу, літньої резиденції, де, як вважалося, померли імператор Оттон Великий та його батько Генріх І. Доказом є кам'яна споруда, яка передує монастирській церкві Оттона ІІ.

Крім того, таємничий фундамент, розташований у підземеллі монументальної монастирської церкви, порушив питання про потенційне місце поховання останків Оттона Великого.

Нещодавні дослідження зосереджені на трьох конкретних ділянках, прилеглих до монументальної церкви Оттона ІІ: північно-східна бічна апсида, яка частково використовувалася як кладовище; територія монастиря біля північного нефа; і з'єднання між бічним нефом і монастирем у західному трансепті.

Розкопки на території монастиря з північного боку монументального костелу Фото: Holger Grönwald / State Office for Heritage Management and Archaeology Saxony-Anhalt

Монастир Мемлебен, розташований уздовж Романської дороги, має історичне значення, а руїни церкви 13 століття і збережена крипта є свідченням переходу від пізньороманської до ранньої готичної архітектури. Найважливіше те, що це місце, де померли імператор Оттон I і його батько Генріх I у 973 і 936 роках відповідно.

Імператор Оттон II, наступник Оттона Великого, і його дружина Теофану заснували бенедиктинський монастир на честь Оттона Великого на місці його смерті. Хоча монастир втратив свою незалежність у 1015 році, ставши частиною бенедиктинського монастиря Герсфельд у Східному Гессені, він продовжував служити місцем пам'яті правлячої сім'ї.

Цього року дослідили численні поховання на густонаселеному кладовищі біля північно-східної апсиди костелу Оттона ІІ Фото: Thomas Jäger / State Office for Heritage Management and Archaeology Saxony-Anhalt

У 2022 році археологи виявили фундаменти ранішої кам'яної споруди біля північної бічної апсиди церкви Оттона ІІ. Ця споруда часів Генріха І та Оттона Великого орієнтована зі сходу на захід і має приблизно 9,20 метрів завширшки. Її призначення залишається загадкою, але її виняткова якість дозволяє припустити, що вона була або давнішою сакральною спорудою, або важливою частиною пфальцського палатинату Мемлебен.

Під пізньосередньовічними модифікаціями дослідники виявили фундаментний рів більшого монастиря 10-11 століття. Призначення цієї ями, як і підвалин довгого прямокутного фундаменту, залишається незрозумілим. Однак це може бути пов'язано з історичними свідченнями, які припускають, що рештки Оттона Великого були поховані в церкві Святої Марії в Мемлебені.

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Подальші розкопки за межами північного нефа дали змогу зрозуміти історію будівництва церкви Оттона ІІ. Послідовність будівництва вказує на те, що східна апсида і східний трансепт були першими компонентами, за якими слідували дві східні бічні апсиди, нава і західний трансепт. Ознаки вогневих пошкоджень вказують на спалення будівлі під час її знесення у 14 столітті.

А тому цьогорічні археологічні розкопки в Мемлебені виявили докази розташування місця, де померли імператор Оттон Великий та його батько Генріх I. Це відкриття проливає світло на важливий розділ у заснуванні Священної Римської імперії.

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