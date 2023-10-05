Гробниця людини, що змінила історію Єгипту: чеські археологи розкопали древнє поховання (фото)

Команда чеських археологів нещодавно зробила дивовижне відкриття в Єгипті. Вони знайшли давно загублену гробницю давньоєгипетського чиновника, на ім'я Птахшепсес. Він жив 4400 років тому.

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Чеські археологи, що проводили розкопки цього року в Єгипті, виявили поховання чиновника, що жив майже понад 4 тисячі років тому. Гробницю виявлено між полями пірамід в Абусірі та Саккарі, як повідомляє Чеський інститут єгиптології.

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"Це був важкий пошук, який тривав кілька років, — пояснив у заяві Мирослав Барта, керівник відділу досліджень Abusir. — Детальні супутникові знімки місцевості та вивчення старих карт призвели до повторного відкриття гробниці Птахшепсеса у 2022 році".

Цікаво, що цю гробницю вже знаходили 160 років тому, а саме французький вчений Огюст Маріетт. Він виявив фальшиві двері, символічний прохід, яким користувалися душі померлих, згідно з віруваннями древніх єгиптян. Однак решта гробниці досі залишалася похованою під пісками часу.

Проте завдяки цим дверям можна дізнатися про життя Птахшепсеса. Він здобув освіту при дворі останнього правителя Гізи Менкаура (також відомого як Мікерінос). Пізніше він зробив дещо екстраординарне для свого часу — одружився з донькою фараона Усеркафа, який був визначною постаттю в єгипетській історії.

"Саме ця примітка вказує на те, що Птахшепсес є першим відомим чиновником нецарського походження в історії Єгипту, якому було надано привілей одружитися з царською дочкою", — пояснили в інституті.

Перемичка, знайдена в гробниці, також містила одну з перших згадок про бога Осіріса. Це відкриття дозволяє припустити, що Птахшепсес відіграв певну роль у введенні Осіріса, відомого бога єгипетського потойбічного світу, до єгипетського пантеону.

Сама гробниця датується часом правління Нюсерра Іні, шостого правителя П'ятої династії в період Старого царства. Це робить її неймовірно давньою та історично значущою.

Цього року, команда увійшла до поховальної камери, яка була перекрита масивним вапняковим блоком Фото: Český egyptologický ústav FF UK / Facebook

У 2022 році під час розкопок археологи відкрили велику мастабу (тип давньоєгипетських гробниць) з добре збереженою каплицею, прикрашеною розписами. Вони також знайшли два сердаби — місця, де стояли статуї власника гробниці, і довгий коридор для доступу до неї.

Цього року, команда увійшла до поховальної камери, яка була перекрита масивним вапняковим блоком. Хоча грабіжники гробниць вже давно забрали більшу частину її вмісту, деяке оригінальне обладнання, що використовувалося для поховання, залишилося. Сюди входили вотивні дари і глиняний посуд, що дають нам уявлення про ритуали і звичаї часів Птахшепсеса.

Але, мабуть, найдивовижнішою знахідкою в цій стародавній гробниці була муміфікована риба. Це перша в своєму роді знахідка, яка викликає питання про її значення та призначення.

У частково відкритому саркофазі були знайдені муміфіковані останки Птахшепса. Дослідження його останків обіцяє надати цінну інформацію про практику муміфікації в період Старого Царства, проливаючи світло на давньоєгипетські вірування та ритуали, пов'язані зі смертю.

"Гробниця людини, яка змінила хід історії Єгипту, була знову відкрита, що є одним із найбільших нещодавніх відкриттів експедиції. Дослідження все ще триває, і, ймовірно, будуть зроблені нові відкриття, щоб пролити нове світло на його сім’ю та часи", — додав Барта.

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