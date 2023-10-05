Гробница человека, изменившего историю Египта: чешские археологи раскопали древнее захоронение (фото)

Команда чешских археологов недавно сделала удивительное открытие в Египте. Они нашли давно затерянную гробницу древнеегипетского чиновника, по имени Птахшепсес. Он жил 4400 лет назад.

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Чешские археологи, проводившие раскопки в этом году в Египте, обнаружили захоронение чиновника, жившего почти более 4 тысяч лет назад. Гробница обнаружена между полями пирамид в Абусире и Саккаре, как сообщает Чешский институт египтологии.

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"Это был трудный поиск, который длился несколько лет, — пояснил в заявлении Мирослав Барта, руководитель отдела исследований Abusir, — Детальные спутниковые снимки местности и изучение старых карт привели к повторному открытию гробницы Птахшепсеса в 2022 году".

Интересно, что эту гробницу уже находили 160 лет назад, а именно французский ученый Огюст Мариетт. Он обнаружил фальшивую дверь, символический проход, которым пользовались души умерших, согласно верованиям древних египтян. Однако остальная часть гробницы до сих пор оставалась погребенной под песками времени.

Однако благодаря этим дверям можно узнать о жизни Птахшепсеса. Он получил образование при дворе последнего правителя Гизы Менкаура (также известного как Микеринос). Позже он сделал нечто экстраординарное для своего времени — женился на дочери фараона Усеркафа, который был выдающейся фигурой в египетской истории.

"Именно это примечание указывает на то, что Птахшепсес является первым известным чиновником нецарского происхождения в истории Египта, которому была предоставлена привилегия жениться на царской дочери", — пояснили в институте.

Перемычка, найденная в гробнице, также содержала одно из первых упоминаний о боге Осириса. Это открытие позволяет предположить, что Птахшепсес сыграл определенную роль во введении Осириса, известного бога египетского потустороннего мира, в египетский пантеон.

Сама гробница датируется временем правления Нюсерра Ини, шестого правителя Пятой династии в период Старого царства. Это делает ее невероятно древней и исторически значимой.

В этом году, команда вошла в погребальную камеру, которая была перекрыта массивным известняковым блоком Фото: Český egyptologický ústav FF UK / Facebook

В 2022 году во время раскопок археологи открыли большую мастабу (тип древнеегипетских гробниц) с хорошо сохранившейся часовней, украшенной росписями. Они также нашли два сердабы — места, где стояли статуи владельца гробницы, и длинный коридор для доступа к ней.

В этом году, команда вошла в погребальную камеру, которая была перекрыта массивным известняковым блоком. Хотя грабители гробниц уже давно забрали большую часть ее содержимого, некоторое оригинальное оборудование, использовавшееся для захоронения, осталось. Сюда входили вотивные дары и глиняная посуда, дающие нам представление о ритуалах и обычаях времен Птахшепсеса.

Но, пожалуй, самой удивительной находкой в этой древней гробнице была мумифицированная рыба. Это первая в своем роде находка, которая вызывает вопросы о ее значении и назначении.

В частично открытом саркофаге были найдены мумифицированные останки Птахшепсеса. Исследование его останков обещает предоставить ценную информацию о практике мумификации в период Старого Царства, проливая свет на древнеегипетские верования и ритуалы, связанные со смертью.

"Гробница человека, который изменил ход истории Египта, была снова открыта, что является одним из крупнейших недавних открытий экспедиции. Исследование все еще продолжается, и, вероятно, будут сделаны новые открытия, чтобы пролить новый свет на его семью и времена", — добавил Барта.

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