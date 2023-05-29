Бездонная сокровищница артефактов: археологи совершили невероятное открытие в Саккаре (фото)

Недавно археологи завершили очередной уже шестой сезон раскопок в Саккаре, Египет. В числе находок гробницы, инструменты для мумификации и многочисленные артефакты. Эти открытия дают ценную информацию о подготовке и ритуалах захоронения жрецов.

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Археологи в Египте завершили шестой сезон раскопок в некрополе Саккара, сделав важные находки. Среди открытий — гробницы, украшенные расписанными иероглифами и наполненные артефактами, а также мастерские, посвященные мумификации животных, пишет Ancient Origins.

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Искустно украшен саркофаг, найденный во время раскопок Фото: Ministry of Tourism and Antiquities

Министр туризма и археологии Египта Ахмед Исса поделился новостью во время международной пресс-конференции. Новообретенный археологический памятник расположен в археологической зоне Саккара, примерно в 30 километрах к югу от Каира.

Саккара, известная своими впечатляющими пирамидами, гробницами и храмами, служила местом захоронения для Мемфиса, древней столицы Египта. Особого внимания заслуживает Ступенчатая пирамида, построенная фараоном Джосером, которая считается как древнейшим колоссальным каменным сооружением, так и первой пирамидой Египта.

Могилы содержали важные погребальные предметы Фото: Ministry of Tourism and Antiquities

Во время раскопок археологи обнаружили мастерские, предназначенные для бальзамирования животных и людей. Министерство туризма и древностей Египта подтвердило, что эти сооружения относятся к 30-й династии фараонов (380 г. до н. э. — 343 г. до н. э.) и периоду Птолемеев (305 г. до н. э. — 30 г. до н. э.).

Археологи обнаружили много прекрасных артефактов Фото: Ministry of Tourism and Antiquities

Предыдущие раскопки в Саккаре обнаружили сложную настенную резьбу, погребальные предметы и мумифицированных животных. Недавно открытая мастерская бальзамирования животных, построенная с полом из глины и известняка, состояла из нескольких комнат и залов, содержащих многочисленные глиняные изделия, вышивки с изображением животных на холсте и разнообразные захоронения животных.

В одной из комнат исследователи обнаружили коллекцию бронзовых инструментов, которые использовались в процессе мумификации. Кроме того, они обнаружили пять каменных кроватей в мастерской, которые, как полагают, использовались для мумификации наиболее почитаемых животных.

Сабри Фарадж, генеральный директор археологического комплекса Саккара и руководитель раскопок, объявил об открытии первых двух гробниц, принадлежавших человеку по имени "Ни Хассот Ба". Этот высокопоставленный служащий пятой египетской династии (2494 г. до н. э. — 2345 г. до н. э.) имел различные религиозные и административные титулы, играя значительную роль как писец и жрец бога Гора и богини Маат.

Другая гробница принадлежала "Мен Хеберу", который жил во времена 18-й династии (1549 г. до н. э. — 1292 г. до н. э.). В пресс-релизе он описан как жрец богини Кадиш, и упоминается, что этому иностранному идолу ханаанского происхождения, из сирийского региона, поклонялись в городе Кадиш. Однако в Египте 18-й династии это божество почиталось как богиня плодородия и было известно как "владычица звезд небесной магии".

Алебастровая статуя одного из обитателей гробницы изображена в длинной одежде Фото: Ministry of Tourism and Antiquities

Кроме того, исследователи обнаружили гробницы времен Древнего царства (1550 г. до н. э. — 1077 г. до н. э.) с нарисованными именами умерших и их жен. Среди находок — алебастровые статуи умерших, украшенные синими иероглифами. В частности, одна статуя изображала владельца кладбища, одетого в длинный халат и сидящего на стуле, с цветком лотоса в левой руке, а правая рука лежала на бедре.

Химические анализы, проведенные позже, подтвердили наличие в этих гробницах смеси ароматических или антисептических масел, смол и смол. Министерство объяснило, что краски и смолы, в том числе смола дерева даммара и масло элеми, были импортированы из Азии и различных регионов Африки.

Эти недавние открытия основываются на находках 2019 года, которые включали клад мумий животных, состоявший из более тысячи фаянсовых талисманов, деревянных статуй котов, мумий котов, деревянных статуй и различных других мумий животных. В 2020 году во время раскопок было найдено более 100 деревянных гробов из глубоких погребальных колодцев, в которых находились 40 статуй бога Саккара и 20 статуй бога Гора.

Эти последние находки будут способствовать лучшему пониманию практики мумификации животных, дополняя знания, уже полученные из предыдущих открытий. Кроме того, человеческие захоронения дают ценную информацию о подготовке и ритуалах захоронения жрецов до их путешествий в потустороннем мире.

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