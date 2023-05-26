Атлантида Северного моря: найдены доказательства существования затонувшего поселения из легенд (фото)

Под илистым побережьем северной Германии внимание археологов привлекла удивительная находка затонувшей средневековой церкви, открывшей давно утраченную страницу истории.

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Археологи наткнулись на руины средневековой церкви, потерянной на глубине более шести веков назад. Эта затопленная реликвия, известная как Рунгольт, расположена в Вадденском море — огромном участке приливно-отливных песчаных и илистых равнин, простирающемся от Нидерландов до Германии, пишет IFLScience.

Это затонувшее поселение, часто называемое "Атлантидой Северного моря", нашло свою судьбу в 1362 году н. э., подвергшись беспощадному гневу бурного штормового прилива. Первоначально отвергнутое как просто местная легенда, теперь материальные доказательства подтверждают существование Рунгольта и его несчастную гибель.

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Недавно усердная команда археологов провела комплексное исследование, которое привело их к останкам церкви Рунгхольт. Используя множество методов геофизической визуализации, они тщательно исследовали обширную территорию в 10 квадратных километров коварных илистых болот.

Их усилиями была обнаружена двухкилометровая цепь средневековых терп — искусственных насыпей, построенных для защиты поселений от бурных приливов и отливов. Среди этих террас команда обнаружила фундамент внушительного сооружения размером примерно 40 на 15 метров, которое, несомненно, служило церковью.

Среди этих террас команда обнаружила фундамент внушительного сооружения размером примерно 40 на 15 метров, которое, несомненно, служило церковью Фото: Justus Lemm

Доктор Бенте Свен Майхчак, археолог из уважаемого кластера передового опыта ROOTS при Кильском университете, отметил: "Таким образом, находка становится частью славного ряда величественных церквей в Северной Фризии".

Доктор Деннис Вилкен, геофизик из Кильского университета, добавил: "Идентификация и картирование скрытых остатков поселения под илистым дном охватывают значительную территорию, что было достигнуто благодаря использованию различных геофизических методик, таких как магнитная градиометрия, электромагнитная индукция и сейсмика".

Есть серьезные подозрения, что церковь играла центральную роль в оживленном городе Рунгхолт. Исторические свидетельства изображают средневековое поселение как процветающий торговый центр, кишащий купцами, обменивающимися рыбой, сетями и устрицами на оживленных улицах, украшенных тавернами, борделями, уличными музыкантами, трактирами и церквями.

Однако этот яркий гобелен встретил свой трагический конец в январе 1362 года, когда разрушительный шторм обрушился на Германию, Англию, Нидерланды и Данию. Известная как "Гроте Мандренке" в Германии, что означает "Великое утопление людей", и "Великий ветер" в Англии, эта катастрофическая буря была задокументирована анонимным монахом в "Хронике Анонима Кентерберийского".

В своей хронике он ярко описывает роковые события, рассказывая: "Около часа вечерни в тот день в Англии разразились ужасные бури и вихри, каких никогда не видели и не слышали прежде, отчего дома и здания большей частью рухнули на землю, а некоторые другие, у которых крыши были сорваны силой ветра, остались в разрушенном состоянии".

Кроме единичных письменных свидетельств, материальных остатков этого катастрофического шторма мало. Тем не менее такие исследования, как это, предоставляют убедительные доказательства того, что физические следы этого исторического бедствия сохранились, безмолвно свидетельствуя о разрушительных силах, которые изменили форму земли и затопили некогда процветающий город Рунгхолт.

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