Розкопаний у Франції 1800-річний саркофаг зберігав останки жінки з "особливим статусом" (фото)

Французькі археологи знайшли древній саркофаг у місті Реймс. Виявилося, що він належав знатній жінці, та найцікавіше те, що до нього не дісталися мародери.

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У Франції археологи під час дослідження стародавнього некрополя виявили саркофаг римської епохи, датований другим століттям нашої ери. Як вважають фахівці, він належить жінці з високим статусом, пише Live Science.

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Грубий вапняковий саркофаг був щільно закритий вісьмома залізними застібками і захований під масивною кам'яною кришкою вагою 770 кілограмів. Щоб зазирнути всередину, не пошкодивши гробницю, вчені використовували рентгенівські промені і навіть ендоскопічну камеру, яка виявила людський скелет поряд із поховальними предметами.

Ця незаймана гробниця є справжньою рідкістю. За словами Агнеси Бальмель, помічниці науково-технічного директора Французького національного інституту превентивних археологічних досліджень (INRAP): "Це справді винятково, це перший раз, коли ми знайшли гробницю, яка є цілою і не була пограбована".

У саркофазі археологи знайшли скелет 40-річної жінки, яка жила 1 800 років тому Фото: Simon Loiseau, Inrap

Жінка всередині саркофага, схоже, мала особливий статус у римському суспільстві. Їй було приблизно 40 років, коли вона померла, і її поховали з речами, які мали супроводжувати в потойбічному світі. Серед них були маленьке дзеркальце, перстень із бурштином і гребінець. Поряд із цими особистими речами були чотири масляні лампи і два скляні флакони, в яких, можливо, містилися ароматичні олії.

Археологи виявили саркофаг на території некрополя у місті Реймс, який займає 1 200 квадратних метрів, виходячи за межі міських укріплень. Він знаходився уздовж семи головних доріг, що вели до інших римських міст, таких як Лютеція (нині Париж) і Лугдунум (сучасний Ліон). Протягом багатьох років археологи наполегливо працювали, відкривши понад 5 000 стародавніх поховань у Реймсі.

Жінка всередині саркофага, схоже, мала особливий статус у римському суспільстві Фото: Cyril Van Lynden, Inrap

На жаль, більшість із цих місць поховань з часом розграбували, а багато цінних поховальних предметів викрали. Що ще гірше, під час Першої світової війни музей, де зберігалися ці дорогоцінні артефакти, розбомбили, що призвело до знищення багатьох історичних скарбів.

Тому запечатаний саркофаг є унікальним і цінним відкриттям, адже це перша в своєму роді знахідка, виявлена в колишньому галло-римському місті, яка залишилася недоторканою мародерами.

Поруч із цим саркофагом археологи виявили ще 20 кремованих людських останків. Ці рештки будуть досліджені далі і додані до зростаючої колекції зразків зі стародавніх поховань Реймса.

Вчені мають великі сподівання, що, порівнявши ДНК зі скелета цієї жінки з іншими зразками, вони зможуть розкрити таємниці її походження і визначити, чи належала вона до місцевої еліти, чи походила з далеких країв.

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