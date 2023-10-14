Не то, что вы себе представляли. Исследование показало, что "варварские" викинги имели витражи (фото)

Когда мы думаем о викингах, то часто представляем жестоких воинов и рогатые шлемы. Однако недавно ученые поставили под сомнение некоторые из этих популярных представлений и раскрыли неожиданный аспект культуры викингов — существование изящных витражей.

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Не секрет, что изображение викингов в популярной культуре сделало больше, чем достаточно, чтобы исказить наши представления о том, кем и чем были эти воины. Это искажение распространяется на различные сферы, включая одежду, язык, кулинарные предпочтения и даже жилье, если назвать лишь некоторые из них. Еще одно исследование, которое разрушает мифы, датируя фрагменты окон из Скандинавии, показывает, что окна эпохи викингов созданы с использованием витражей еще в 9 веке, вопреки распространенному мнению, что они появились только во время строительства средневековых церквей и замков в Дании, пишет Ancient Origins.

Группа исследователей во главе с Торбеном Соде из Национального музея Дании провела новаторское исследование, которое включало повторное изучение 61 фрагмента стекла, найденного на шести разных участках эпохи викингов. Результаты опубликованы в Датском археологическом журнале, и они перевернули наше представление об окнах викингов с ног на голову

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Фрагменты стекла: открываем правду об окнах эпохи викингов

В новом исследовании, опубликованном в Danish Journal of Archaeology, эксперт по консервации из Национального музея Дании и его исследовательская группа пришли к такому выводу, проведя тщательное повторное исследование 61 фрагмента стекла, найденного на шести различных объектах эпохи викингов.

Это означает, что скандинавы, вероятно, сидели в комнатах, освещенных окнами эпохи викингов с цветным стеклом, и добавляет еще один гвоздь в гроб "дикого" или "варварского" викинга, размахивающего своим мечом.

Окна эпохи викингов не были большими и прозрачными, к которым мы привыкли сегодня. Вместо этого они, вероятно, состояли из меньших стеклышек разных оттенков зеленого и коричневого, предназначенных не для наблюдения за внешним миром, а для наполнения интерьера их зданий красочным светом.

"Несколько фрагментов окон, найденных на важных памятниках эпохи викингов в Южной Скандинавии, заставили нас задуматься над тем, было ли это простым стечением обстоятельств, что они оказались там, — заявил Торбен Соде, ведущий автор исследования, который первым заметил уникальную природу окон эпохи викингов. — Они могут быть датированы эпохой викингов и, вероятнее всего, использовались в то время".

Фрагменты оконного стекла эпохи викингов найдены в Германии Фото: C.S. Andersen, Moesgaard Museum / Museum für Archäologie Schloss Gottorf / Torben Sode et al.

Скрытая элегантность культуры викингов

Это открытие бросает вызов упрощенному голливудскому изображению викингов как диких и варварских воинов, которые без раздумий размахивали мечами. На самом деле использование витражей свидетельствует о более культурном и элитарном обществе викингов.

Окна не ограничивались одной конкретной местностью, их находили в различных контекстах, в частности на фермах викингов, в дохристианских храмах и в ранней городской среде.

Химический изотопный анализ фрагментов стекла позволил лучше понять их происхождение. Стекло, собранное за последние 25 лет, происходит из шести отдельных мест раскопок. В частности оно идентифицировано как содовое стекло, исторически происходящее из Египта и Ближнего Востока, или как калийное стекло, произведенное в Германии. Эти находки датируют стекло периодом между 800 и 1150 годами.

Это открытие заставляет нас переосмыслить элиту викингов и их влияние. Исследователи предполагают, что элита викингов имела королевскую власть на уровне с такими выдающимися историческими фигурами, как Карл Великий, король франков. Сложность общества викингов часто затмевается упрощенным изображением этих исторических фигур в Голливуде.

Викинги не изготавливали стекло самостоятельно, а покупали его через торговлю. Они черпали вдохновение на континенте и стремились к привлекательному освещению, что означало бы, что их интерьеры не были мрачными и темными, как это показано в фильмах. Существует альтернативная теория, которая утверждает, что эти окна, возможно, были приобретены во время набегов викингов, но существует мало доказательств, подтверждающих эти утверждения.

Цветные окна в языческих культовых сооружениях

Интересно, что некоторые из этих цветных стекол использовали в дохристианских религиозных объектах, что ставит вопрос о языческой архитектуре в обществе викингов. Стекло считалось особым, почти магическим материалом, который пропускал солнечный свет, защищая от холода, ветра и дождя.

Это позволяет предположить, что в языческих сооружениях могли быть стеклянные панели, подобные витражам, которые можно увидеть в ранних каменных церквях Ютландии.

Фрагменты оконного стекла эпохи викингов из разных мест их проживания Фото: National Museum of Denmark

Хотя викингов помнят прежде всего как нападающих и мародеров, общество викингов было гораздо сложнее, чем считалось ранее. Эпоха викингов — это не только набеги и грабежи. Это был период культурного разнообразия и изящества.

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