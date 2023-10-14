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Технологии и наука

Не то, что вы себе представляли. Исследование показало, что "варварские" викинги имели витражи (фото)

Окна эпохи викингов, витражи, культура викингов, исторические открытия, элита викингов, общество викингов, архитектура викингов, дохристианские памятники, происхождение стекла, датская археология
Фото: John Fhær Engedal Nissen / National Museum of Denmark | Старший научный сотрудник Национального музея Дании Мадс Денгсо Джессен держит фрагмент оконного стекла эпохи викингов

Когда мы думаем о викингах, то часто представляем жестоких воинов и рогатые шлемы. Однако недавно ученые поставили под сомнение некоторые из этих популярных представлений и раскрыли неожиданный аспект культуры викингов — существование изящных витражей.

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Не секрет, что изображение викингов в популярной культуре сделало больше, чем достаточно, чтобы исказить наши представления о том, кем и чем были эти воины. Это искажение распространяется на различные сферы, включая одежду, язык, кулинарные предпочтения и даже жилье, если назвать лишь некоторые из них. Еще одно исследование, которое разрушает мифы, датируя фрагменты окон из Скандинавии, показывает, что окна эпохи викингов созданы с использованием витражей еще в 9 веке, вопреки распространенному мнению, что они появились только во время строительства средневековых церквей и замков в Дании, пишет Ancient Origins.

Группа исследователей во главе с Торбеном Соде из Национального музея Дании провела новаторское исследование, которое включало повторное изучение 61 фрагмента стекла, найденного на шести разных участках эпохи викингов. Результаты опубликованы в Датском археологическом журнале, и они перевернули наше представление об окнах викингов с ног на голову

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Фрагменты стекла: открываем правду об окнах эпохи викингов

В новом исследовании, опубликованном в Danish Journal of Archaeology, эксперт по консервации из Национального музея Дании и его исследовательская группа пришли к такому выводу, проведя тщательное повторное исследование 61 фрагмента стекла, найденного на шести различных объектах эпохи викингов.

Это означает, что скандинавы, вероятно, сидели в комнатах, освещенных окнами эпохи викингов с цветным стеклом, и добавляет еще один гвоздь в гроб "дикого" или "варварского" викинга, размахивающего своим мечом.

Окна эпохи викингов не были большими и прозрачными, к которым мы привыкли сегодня. Вместо этого они, вероятно, состояли из меньших стеклышек разных оттенков зеленого и коричневого, предназначенных не для наблюдения за внешним миром, а для наполнения интерьера их зданий красочным светом.

"Несколько фрагментов окон, найденных на важных памятниках эпохи викингов в Южной Скандинавии, заставили нас задуматься над тем, было ли это простым стечением обстоятельств, что они оказались там, — заявил Торбен Соде, ведущий автор исследования, который первым заметил уникальную природу окон эпохи викингов. — Они могут быть датированы эпохой викингов и, вероятнее всего, использовались в то время".

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Фрагменты оконного стекла эпохи викингов найдены в Германии
Фото: C.S. Andersen, Moesgaard Museum / Museum für Archäologie Schloss Gottorf / Torben Sode et al.

Скрытая элегантность культуры викингов

Это открытие бросает вызов упрощенному голливудскому изображению викингов как диких и варварских воинов, которые без раздумий размахивали мечами. На самом деле использование витражей свидетельствует о более культурном и элитарном обществе викингов.

Окна не ограничивались одной конкретной местностью, их находили в различных контекстах, в частности на фермах викингов, в дохристианских храмах и в ранней городской среде.

Химический изотопный анализ фрагментов стекла позволил лучше понять их происхождение. Стекло, собранное за последние 25 лет, происходит из шести отдельных мест раскопок. В частности оно идентифицировано как содовое стекло, исторически происходящее из Египта и Ближнего Востока, или как калийное стекло, произведенное в Германии. Эти находки датируют стекло периодом между 800 и 1150 годами.

Это открытие заставляет нас переосмыслить элиту викингов и их влияние. Исследователи предполагают, что элита викингов имела королевскую власть на уровне с такими выдающимися историческими фигурами, как Карл Великий, король франков. Сложность общества викингов часто затмевается упрощенным изображением этих исторических фигур в Голливуде.

Викинги не изготавливали стекло самостоятельно, а покупали его через торговлю. Они черпали вдохновение на континенте и стремились к привлекательному освещению, что означало бы, что их интерьеры не были мрачными и темными, как это показано в фильмах. Существует альтернативная теория, которая утверждает, что эти окна, возможно, были приобретены во время набегов викингов, но существует мало доказательств, подтверждающих эти утверждения.

Цветные окна в языческих культовых сооружениях

Интересно, что некоторые из этих цветных стекол использовали в дохристианских религиозных объектах, что ставит вопрос о языческой архитектуре в обществе викингов. Стекло считалось особым, почти магическим материалом, который пропускал солнечный свет, защищая от холода, ветра и дождя.

Это позволяет предположить, что в языческих сооружениях могли быть стеклянные панели, подобные витражам, которые можно увидеть в ранних каменных церквях Ютландии.

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Фрагменты оконного стекла эпохи викингов из разных мест их проживания
Фото: National Museum of Denmark

Хотя викингов помнят прежде всего как нападающих и мародеров, общество викингов было гораздо сложнее, чем считалось ранее. Эпоха викингов — это не только набеги и грабежи. Это был период культурного разнообразия и изящества.

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