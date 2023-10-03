Випадкова знахідка: сім'я знайшла артефакти часів вікінгів, коли шукали загублену прикрасу (фото)

У Норвегії нещодавно виявили артефакти часів вікінгів, яким понад 1000 років: їх знайшли випадково, коли шукали золоту сережку. Це перше таке відкриття, яке відбулося на острові Йомфруланд.

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За неочікуваним поворотом долі, сім'я з Норвегії натрапила на артефакти епохи вікінгів, коли шукала загублену золоту сережку на своєму подвір'ї на острові Йомфруланд. Ця знахідка відкрила приховану частину історії, що налічує понад 1000 років, пише Arkeonews.

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Сім'я Аасвіків навіть не підозрювала, що ці пошуки приведуть їх до чогось набагато надзвичайнішого. Майже одразу металошукач просигналізував про наявність чогось під поверхнею й, почавши копати, сім'я виявила стародавні реліквії, включаючи пряжку у формі чаші та інший предмет, що вказував на місце поховання епохи вікінгів.

Вважається, що ці артефакти є залишками жіночої могили, датованої приблизно 800 роком нашої ери, і проливають світло на частину історії, яка залишалася прихованою протягом століть. Місце поховання несвідомо зберігалося під великим деревом у саду.

Вважається, що ці артефакти є залишками жіночої могили, датованої приблизно 800 роком нашої ери Фото: Cultural Heritage of Vestfold and Telemark County Council

Усвідомлюючи історичне значення своєї знахідки, Аасвіки негайно зв'язалася з місцевою владою, щоб повідомити про свою знахідку. Йомфруланд, невеликий острів біля південного узбережжя Норвегії, раніше вважали як поселення епохи вікінгів, але конкретні докази досі вислизали від науковців.

Археологиня Вібеке Лія, що працює у Вестфольді та муніципалітеті округу Телемарк, дослідила артефакти і засвідчила їхній чудовий стан, попри вік у 1200 років. За словами Лії, ця знахідка змінила правила гри в археології регіону. Вона заявила: "Наскільки мені відомо, це перша надійна знахідка епохи вікінгів на Йомфруланді".

Хоча існує ймовірність того, що під землею на цьому місці приховано більше скарбів, копати далі не можна. Ця територія вважається охоронюваним місцем поховання, і археологи досліджуватимуть альтернативні методи, щоб розкрити його таємниці.

Примітно, що сім'я Аасвік не єдина, хто останнім часом робить дивовижні відкриття епохи вікінгів у Норвегії. Розкопано ще одну скарбницю, яку назвали "знахідкою століття". Археолог-любитель Ерленд Боре, використовуючи нещодавно придбаний металошукач, знайшов дев'ять підвісок, три персні та 10 золотих перлин, які, як вважають, датуються приблизно 500 роком нашої ери.

На завершення, випадкова знахідка родини Аасвік на острові Йомфруланд не лише збагатила наше розуміння історії вікінгів, але й відкрила захоплюючі можливості для майбутніх археологічних досліджень у цьому регіоні. Ці несподівані знахідки нагадують нам, що історія часто захована просто під нашими ногами і чекає на те, щоб її відкопали, надаючи нам безцінну інформацію про наше минуле.

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