Подошли к разгадке тайны Ковчега: анализы ученых совпадают с Библией (фото)

Ученые провели анализ образцов почвы с места, где, вероятно, лежат остатки Ноева ковчега. Это место, расположенное в районе Догубеязит, Турция, обнаружено в 1959 году и с тех пор привлекает внимание как ученых, так и туристов.

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Исследователи углубляются в тайну Ноева ковчега — библейского судна, которое, по преданию, пережило колоссальный потоп. Недавнее исследование выявило некоторые интересные находки, проливающие свет на деятельность человека в регионе, где, как полагают, находятся остатки ковчега, пишет Arkeonews.

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Команда экспертов исследовала образцы горных пород и почвы, собранные в районе остатков Ноева ковчега, расположенного в районе Догубеязит в Агре, Турция. Первоначальные результаты их исследования дали некоторые интересные выводы: деятельность человека в этом регионе датируется периодом от 5500 до 3000 лет до нашей эры.

Профессор Фарук Кайя, который возглавлял это исследование, объясняет: "Хотя мы не можем с уверенностью сказать, что нашли Ковчег только благодаря датировке, это первый увлекательный шаг. Чтобы получить более полную картину, необходимо провести масштабные исследования".

Хорошая новость заключается в том, что более детальные исследования уже готовятся благодаря сотрудничеству между Стамбульским техническим университетом (İTÜ), Университетом Эндрю и Университетом Агри Ибрагима Чечена (AİÇÜ). Они готовятся продолжить свою работу в этой области.

Руины, которые считаются остатками Ноева ковчега, впервые обнаружил в 1959 году капитан Ильхан Дюрупинар. Они расположены между деревнями Тельчекер и Узенгили района Догубаязит в Агре, привлекая внимание как местных, так и международных туристов. Однако эти древние сооружения находятся под постоянной угрозой оползней, которые привели к образованию массивных трещин.

Команда экспертов исследовала образцы горных пород и почвы, собранные в районе остатков "Ноева ковчега", расположенного в районе Догубеязит в Агре, Турция Фото: DHA

Для решения этой проблемы в рамках партнерства между AİÇÜ и İTÜ создана "Исследовательская группа по изучению горы Арарат и Ноева ковчега". Их главной целью является проведение научных исследований остатков Ковчега, особенно сосредотачиваясь на повреждениях, вызванных оползнями почвы.

В декабре прошлого года исследовательская группа начала свое первое исследование в регионе. Команда, состоящая из экспертов, специализирующихся на геофизике, химии и геоархеологии, собрала многочисленные образцы почвы и фрагментов горных пород во время своих исследований. Затем эти образцы отправили в лаборатории İTÜ для дальнейшего изучения.

По специальному разрешению, почти 30 образцов горных пород и почвы тщательно изучены в лабораториях İTÜ. Примерно через год целенаправленной работы исследователи смогли определить возраст образцов.

Обсуждая результаты лабораторных исследований, профессор Фарук Кайя, проректор AİÇÜ, отметил: "Образцы, которые мы исследовали, датируются периодом от 3500 до 5000 лет назад. Это дает нам интересный взгляд на историю региона, предполагая, что человеческая деятельность присутствовала со времен энеолита, охватывающего период с 5500 до 3000 лет до нашей эры".

Важно отметить, что история Великого потопа, описанная в Библии, произошла примерно 5 000 лет назад. Датировка человеческой деятельности в этом регионе совпадает с этой исторической хронологией. Хотя эти находки интригуют, они не являются окончательным доказательством присутствия Ноева ковчега.

Для установления истины нужны более масштабные исследования, и именно здесь в игру вступает сотрудничество между Стамбульским техническим университетом, Университетом Эндрю и Университетом имени Агри Ибрагима Чечена. Они будут работать вместе над созданием новых исследовательских комиссий и будут продолжать свои исследования в этой области.

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Профессор Кайя также упомянул о важности 7-го Международного симпозиума "Арарат и Ковчег Ноя", совместного мероприятия AİÇÜ и İTÜ. Во время симпозиума принято важное решение о проведении совместных исследований в регионах Куди и Арарат, которые упоминаются в религиозных текстах, таких как Коран и Библия. Это означает, что мы можем надеяться на более интенсивные исследовательские усилия в обоих этих исторически богатых регионах.

Подытоживая, последние находки намекают на присутствие человеческой деятельности в регионе предполагаемого Ноева ковчега. Хотя это многообещающее начало, необходимы дальнейшие исследования, чтобы подтвердить истинную идентичность этих древних руин. Сотрудничество между университетами и текущие исследования имеют потенциал раскрыть больше тайн об этой древней истории, предоставляя взгляд в прошлое.

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