Торин Дубощит из позднего палеолита: ученые нашли одного из последних неандертальцев (фото)

Ученые нашли останки одного из последних неандертальцев, который был частью небольшой группы, жившей 42-52 тыс. лет назад. Останки были найдены в пещере Мандрин, расположенной на юге Франции.

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Об этом пишет Discover.

Ученые назвали свое открытие Торином – он был взрослым мужчиной, идентифицированным по 30 окаменелым зубам и костям, которые была захоронены у входа в пещеру. Эта небольшая группа неандертальцев генетически была похожа на неандертальцев Гибралтара, которые жили по всему континенту.

Окаменелые зубы неандертальца Торина Фото: Ludovik Slimak

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"В то время в Европе было очень холодно, очень арктическая атмосфера", — говорит археолог Людовик Слимак, ведущий автор исследования.

Также на территории Европы в то время жили животные ледникового периода, среди которых были шерстистые носороги, бизоны, ирландские лоси и шерстистые мамонты.

Внутри пещеры Мандрин обнаружено четыре археологических слоя, относящихся к четырем различным периодам времени. Торин был похоронен в самом последнем слое, что говорит о том, что он из самого последнего слоя и относится к последней оставшейся популяции неандертальцев.

Одна из последних групп неандертальцев насчитывала от 40 до 200 особей и была генетически изолирована от других сородичей на протяжении почти 50 тыс. лет. Ученые считают, что нашли одну из последних выживших групп неандертальцев. Торина же нашли похороненным у входа в пещеру, но пока остается неясным, действительно ли последние неандертальцы хоронили своих усопших.

Эта последняя культура неандертальцев жила бок о бок с большой группой Homo sapiens, которая прибыла в Европу из Африки и начала распространяться по всей Европе в Испанию, Италию и Францию. Данная группа известна как "третья волна" ранних людей, прибывающих на континент толпами и в растущем количестве.

Авторы исследования подчеркивают, что у Торина и его предков не было следов Homo sapiens в их ДНК. Это удивительно, потому как исследования показали, что неандертальцы и люди активно скрещивались. Даже сегодня у современных людей остается от 15 до 4% неандертальской ДНК.

Судя по химическому анализу останков, ученые также говорят, что найденная группа неандертальцев никогда не выходила за пределы определенной области. Они не пересекали реку Рону, даже несмотря на то, что большую часть года она была покрыта льдом.

Такой изолированный образ жизни противоречит тому, как жили H. Sapiens. Наши предки постоянно перемещались и строили социальные связи со всеми видами различных популяций по пути. Эксперты считают, что именно это способствовало тому, что люди выжили, а неандертальцы вымерли.

"Это то, что глубоко укоренилось в Homo sapiens. Этот новый способ поведения Homo sapiens был сверхэффективным и позволял им распространять свою культуру везде, куда бы они ни направлялись", — говорит Слимак.

Именно благодаря созданию этих социальных структур первые люди смогли передавать знания и правила на большие участки территории и на протяжении многих поколений. Торин был одним из последних представителей вымирающей породы неандертальцев, чья культура, возможно, была схожей, но их взгляд на мир был гораздо более изолированным.

Напомним, неандертальцы на самом деле никогда не вымирали. Исследователи смогли подтвердить давнюю теорию о том, что исчезновение неандертальцев не было таким ужасным, как его рисуют.