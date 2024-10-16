Неандертальцы на самом деле никогда не вымирали: генетики нашли, где они прячутся

Исследователи смогли подтвердить давнюю теорию о том, что исчезновение неандертальцев не было таким ужасным, как его рисуют.

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Ученые сравнили геномы 2 тыс. ныне живущих людей, трех неандертальцев и одного денисовца, чтобы отследить поток генов между этими группами за последние четверть миллиона лет, пишет Ancient Origins.

В рамках исследования ученые использовали генетический инструмент под названием IBDmix, который опирается на методы машинного обучения для расшифровки генома. В этот раз ученые решили искать ДНК неандертальцев не в современных людях, а ДНК первых людей в геноме неандертальцев.

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С помощью нового метода удалось определить несколько волн контактов между неандертальцами и людьми: первая около 200–250 000 лет назад, вторая волна была 100–120 000 лет назад и самая большая — 50–60 000 лет назад.

"Подавляющее количество генетических исследований было сосредоточено на том, как спаривание с неандертальцами повлияло на фенотипы современных людей и нашу эволюцию. Но те же вопросы интересны и в обратном направлении", — говорит руководитель исследования из Института интегративной геномики Льюиса-Сиглера в Принстоне Джошуа Эйки.

Команда ученых выяснила, что потомство тех первых волн спаривания неандертальцев с современными людьми должно было остаться с неандертальцами, поэтому и не осталось никаких следов в геномах современных людей.

Последним кусочком головоломки стало то, что популяция неандертальцев на самом деле, была еще меньше, чем предполагалось ранее. Исследования показало, что генетическое разнообразие популяции неандертальцев во многом было взято от последовательностей ДНК первых людей, чья популяция была гораздо больше.

Ученые полагают, что на самом деле популяция неандертальцев состояла не из 3400 размножающихся особей, а насчитывала примерно 2400.

В совокупности новые результаты рисуют картину того, как неандертальцы исчезли из летописей около 30 000 лет назад.

"Я не люблю говорить "вымирание", потому как думаю, что неандертальцы были в значительной степени поглощены человеческой популяцией", — подчеркивает Эйки.

Идея ученого заключается в том, что популяции неандертальцев постепенно сокращались, пока последние выжившие не стали частью человеческих сообществ.

Такая модель ассимиляции впервые была предложена Фредом Смитом, профессором антропологии в Университете штата Иллинойс, в 1989 году. Полученные новые данные как нельзя лучше подтверждают эту теорию.

"В конце концов люди просто демографически подавили неандертальцев и включили из в современные человеческие популяции", — подытожил эксперт.

Напомним, неандертальцы смешивались с неизвестным видом людей еще до Homo Sapiens. Неандертальцы, вероятно, не только смешивались с нашими предками, но и с ныне вымершим видом ранних людей.