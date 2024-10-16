Неандертальці насправді ніколи не вимирали: генетики знайшли, де вони ховаються

Дослідники змогли підтвердити давню теорію про те, що зникнення неандертальців не було таким жахливим, як його малюють.

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Вчені порівняли геноми 2 тис. нині живих людей, трьох неандертальців і одного денисівця, щоб відстежити потік генів між цими групами за останню чверть мільйона років, пише Ancient Origins.

У рамках дослідження вчені використовували генетичний інструмент під назвою IBDmix, який спирається на методи машинного навчання для розшифровки генома. Цього разу вчені вирішили шукати ДНК неандертальців не в сучасних людях, а ДНК перших людей у геномі неандертальців.

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За допомогою нового методу вдалося визначити кілька хвиль контактів між неандертальцями і людьми: перша близько 200-250 000 років тому, друга хвиля була 100-120 000 років тому і найбільша — 50-60 000 років тому.

"Переважна кількість генетичних досліджень була зосереджена на тому, як спарювання з неандертальцями вплинуло на фенотипи сучасних людей і нашу еволюцію. Але ті самі питання цікаві й у зворотному напрямку", — каже керівник дослідження з Інституту інтегративної геноміки Льюїса-Сіглера в Прінстоні Джошуа Ейкі.

Команда вчених з'ясувала, що потомство тих перших хвиль спарювання неандертальців із сучасними людьми мало залишитися з неандертальцями, тому й не залишилося жодних слідів у геномах сучасних людей.

Останнім шматочком головоломки стало те, що популяція неандертальців насправді була ще меншою, ніж передбачалося раніше. Дослідження показало, що генетичне розмаїття популяції неандертальців багато в чому було взято від послідовностей ДНК перших людей, чия популяція була набагато більшою.

Вчені вважають, що насправді популяція неандертальців складалася не з 3400 особин, які розмножуються, а налічувала приблизно 2400.

У сукупності нові результати малюють картину того, як неандертальці зникли з літописів близько 30 000 років тому.

"Я не люблю казати "вимирання", бо думаю, що неандертальці були значною мірою поглинуті людською популяцією", — підкреслює Ейкі.

Ідея вченого полягає в тому, що популяції неандертальців поступово скорочувалися, поки останні, хто вижив, не стали частиною людських спільнот.

Така модель асиміляції вперше була запропонована Фредом Смітом, професором антропології в Університеті штату Іллінойс, у 1989 році. Отримані нові дані якнайкраще підтверджують цю теорію.

"Зрештою люди просто демографічно придушили неандертальців і включили їх у сучасні людські популяції", — підсумував експерт.

Нагадаємо, неандертальці змішувалися з невідомим видом людей ще до Homo Sapiens. Неандертальці, ймовірно, не тільки змішувалися з нашими предками, а й із нині вимерлим видом ранніх людей.