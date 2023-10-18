Санта-Барбара по-неандертальски. Неандертальцы смешивались с неизвестным видом людей еще до Homo Sapiens

Неандертальцы, вероятно, не только смешивались с нашими предками, но и с ныне вымершим видом ранних людей. К такому выводу пришли ученые из Университета Пенсильвании.

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Когда наши ранние предки вышли из Африки около 75 000 лет назад, они пересеклись с неандертальцами и часть неандертальской ДНК передалась многим из нас. Однако еще более необычным является то, что сами неандертальцы, похоже, смешивали свою ДНК с ныне вымершей группой ранних людей, пишет IFLScience.

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Специалисты из Университета Пенсильвании провели исследование, чтобы раскрыть эти тайны нашего прошлого. Они сравнили генетический код неандертальцев с ДНК людей из разных африканских популяций.

Считается, что большинство скрещиваний между неандертальцами и современными людьми произошло в Евразии, поэтому было довольно неожиданно найти следы африканских предков. Однако ученые установили, что несколько африканских групп к югу от Сахары несут в себе участки ДНК, которые удивительно похожи на гены неандертальцев.

Остается большой вопрос: как это произошло?

Одна из версий заключается в том, что некоторые люди покинули Африку, смешались с неандертальцами в Евразии, а затем вернулись в Африку, неся в себе неандертальские гены. Или же можно предположить, что предшественники неандертальцев скрещивались с ранними Homo sapiens в Африке, оставив генетический след на неандертальцах до того, как они позже смешались с нашими предками.

Дэниел Харрис, один из ведущих исследователей из Университета Пенсильвании, выразил свое восхищение этим открытием: "Открытие этого древнего вида людей является действительно захватывающим для будущих исследований, потому что это дает нам возможность по-другому взглянуть на эволюцию человека. Поскольку мы не имеем последовательностей ДНК из окаменелостей современного человека из тех древних времен, идентификация этих последовательностей прольет свет на очень раннюю современную эволюцию человека в Африке".

Не только неандертальцы смешивались с Homo sapiens, но и денисовцы также вошли в эту картину, скрещиваясь как с неандертальцами, так и с нами. Это странная и сложная паутина отношений.

Однако не все эти генетические союзы были обязательно полезными. Новое исследование показывает, что большая часть современной человеческой ДНК, найденной у неандертальцев, содержалась в участках, которые гены не кодируют. Иначе говоря, это выглядит так, будто наш генетический материал пытались вытолкнуть из генома неандертальца, потому что он не очень помогал. Это как иметь кусочек пазла, который не совсем подходит.

Александр Платт, еще один ученый, участвовавший в исследовании, объяснил это так: "Ген неандертальца может идеально работать у неандертальцев, но когда вы вводите его в генетический пазл современного человека, он может вызвать проблемы. И неандертальцы, и современные люди постепенно избавлялись от генов друг друга".

Этот процесс занял сотни тысяч лет, в течение которых предки неандертальцев и современных людей эволюционировали отдельно. К тому времени, когда они снова пересеклись, они были настолько разными, что гибриды, полученные в результате их скрещивания, были не очень удачными. Это свидетельствует о том, что к тому времени мы уже были на пути к тому, чтобы стать отдельными видами.

Наша история полна захватывающих встреч, генетических обменов и постепенного отделения, что в конце концов привело к появлению современных людей, какими мы есть сегодня. Это исследование дает нам возможность заглянуть в наше сложное и переплетенное прошлое, а также открывает невероятные пути для будущих исследований человеческой эволюции.

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