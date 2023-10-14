Охотились на главных хищников Евразии: ученые открыли новую правду о неандертальцах

Новое исследование доказывает, что неандертальцы охотились на пещерных львов. Об этом ученые узнали исследовав кости этих хищников.

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Недавнее исследование показало, что неандертальцы когда-то охотились на пещерных львов и даже использовали их кожу. Это открытие проливает свет на интересный аспект поведения древних людей, который ранее был неизвестен, пишет Phys.org.

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Исследование произошло в пещере Единорога, расположенной в горах Гарц в Германии, во время раскопок в 2019 году. Среди останков животных Ледникового периода найдено несколько костей пещерного льва. Эти кости были похоронены в слое, которому более 200 000 лет, примерно в 30 метрах от входа.

Что делает это открытие действительно выдающимся, так это идентификация кости пальца ноги пещерного льва, которая имела след от пореза. Это привело исследователей к выводу, что неандертальцы не только охотились на этих хищников, но и использовали их шкуры для различных целей.

Однако важно отметить, что кости не являются прямым доказательством охоты. Чтобы рассмотреть результаты исследования в контексте, ведущий автор Габриэле Руссо из Тюбингенского университета в Германии проанализировала останки пещерного льва, найденные в Баварии. Обнаружено необычное повреждение на одном из его ребер. Работая с археологом доктором Аннемике Милкс из Университета Рединга, они определили, что это повреждение является следствием удара оружия.

По словам Руссо, "повреждение ребра четко отличается от следов укусов хищников и показывает типичную картину излома, характерную для повреждений, вызванных охотничьим оружием". Доктор Милкс добавил: "Лев, вероятно, убит ударом копья в живот, когда уже лежал на земле".

Этот 50 000-летний скелет является первым конкретным доказательством того, что неандертальцы были умелыми охотниками на пещерных львов. Следы порезов на костях также свидетельствуют о том, что они не только убивали этих высших хищников, но и потребляли их мясо.

Пещерные львы были грозными созданиями, высотой в плечах около 1,3 метра. Примерно 200 000 лет они были главными хищниками Евразии, охотясь на крупных травоядных животных, таких как мамонты, бизоны, лошади и даже пещерные медведи. Их присутствие в пещерах Ледникового периода и принесло им их название.

До этого исследования считалось, что взаимодействие между людьми и пещерными львами началось только с появлением Homo sapiens. Некоторые из древнейших произведений искусства, созданных Homo sapiens, найденные в регионе Швабская Юра на юго-западе Германии, содержат изображения пещерного льва в качестве ведущего мотива, включая знаменитого человека-льва из слоновой кости, датируемого примерно 40 000 лет назад. Кроме того, пещерные львы изображены на наскальных рисунках в пещере Шове на юго-востоке Франции, которые датируются примерно 34 000 лет назад.

Новое исследование показывает, что пещерные львы имели особое значение и для неандертальцев. Томас Тербергер, представитель проекта, добавляет, что "интерес людей к получению уважения и власти с помощью львиного трофея уходит корнями в поведение неандертальцев, и до современных времен лев остается мощным символом правителей".

Это исследование добавляет к растущему массиву доказательств, свидетельствующих о поведенческом сходстве между неандертальцами и ранними Homo sapiens. Роль пещерных львов в культуре неандертальцев предполагает более сложное поведение и, возможно, даже проложила путь для дальнейшего культурного развития Homo sapiens.

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