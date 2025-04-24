Торін Дубощит із пізнього палеоліту: вчені знайшли одного з останніх неандертальців (фото)

Учені знайшли останки одного з останніх неандертальців, який був частиною невеликої групи, що жила 42-52 тис. років тому. Останки були знайдені в печері Мандрін, розташованій на півдні Франції.

Related video

Про це пише Discover.

Вчені назвали своє відкриття Торіном — він був дорослим чоловіком, ідентифікованим за 30 скам'янілими зубами та кістками, які було поховано біля входу в печеру. Ця невелика група неандертальців генетично була схожа на неандертальців Гібралтару, які жили по всьому континенту.

Скам'янілі зуби неандертальця Торіна Фото: Ludovik Slimak

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

"У той час у Європі було дуже холодно, дуже арктична атмосфера", — каже археолог Людовик Слімак, провідний автор дослідження.

Також на території Європи в той час жили тварини льодовикового періоду, серед яких були шерстисті носороги, бізони, ірландські лосі та шерстисті мамонти.

Усередині печери Мандрін виявлено чотири археологічні шари, що належать до чотирьох різних періодів часу. Торіна було поховано в найостаннішому шарі, що свідчить про те, що він із найостаннішого шару і належить до останньої популяції неандертальців, що залишилася.

Одна з останніх груп неандертальців налічувала від 40 до 200 особин і була генетично ізольована від інших родичів протягом майже 50 тис. років. Учені вважають, що знайшли одну з останніх груп неандертальців, що вижили. Торіна ж знайшли похованим біля входу в печеру, але поки що залишається незрозумілим, чи дійсно останні неандертальці ховали своїх покійних.

Ця остання культура неандертальців жила пліч-о-пліч з великою групою Homo sapiens, яка прибула до Європи з Африки і почала поширюватися по всій Європі в Іспанію, Італію та Францію. Ця група відома як "третя хвиля" ранніх людей, які прибувають на континент натовпами і в зростаючій кількості.

Автори дослідження підкреслюють, що у Торіна і його предків не було слідів Homo sapiens у їхній ДНК. Це дивно, бо дослідження показали, що неандертальці та люди активно схрещувалися. Навіть сьогодні у сучасних людей залишається від 15 до 4% неандертальської ДНК.

Судячи з хімічного аналізу решток, учені також кажуть, що знайдена група неандертальців ніколи не виходила за межі певної області. Вони не перетинали річку Рону, навіть незважаючи на те, що більшу частину року вона була вкрита льодом.

Такий ізольований спосіб життя суперечить тому, як жили H. Sapiens. Наші пращури постійно переміщалися і будували соціальні зв'язки з усіма видами різних популяцій на шляху. Експерти вважають, що саме це сприяло тому, що люди вижили, а неандертальці вимерли.

"Це те, що глибоко вкоренилося в Homo sapiens. Цей новий спосіб поведінки Homo sapiens був надефективним і давав їм змогу поширювати свою культуру скрізь, куди б вони не прямували", — каже Слімак.

Саме завдяки створенню цих соціальних структур перші люди змогли передавати знання і правила на великі ділянки території і протягом багатьох поколінь. Торін був одним з останніх представників вимираючої породи неандертальців, чия культура, можливо, була схожою, але їхній погляд на світ був набагато ізольованішим.

Нагадаємо, неандертальці насправді ніколи не вимирали. Дослідники змогли підтвердити давню теорію про те, що зникнення неандертальців не було таким жахливим, як його малюють.