Переговоров между Украиной и Россией в Турции не будет: что говорят в МИД

Сообщения о прямых переговорах Украины и Российской Федерации, которые якобы должны состояться 15–16 апреля в Анкаре, не соответствуют действительности.

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Об этом сказала ведущая "ТСН.Тиждень" Алла Мазур, ссылаясь на слова министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.

"Ничего такого, говорит Андрей Сибига, не планировалось", — заявила Мазур.

Отметим, что о якобы запланированных переговорах в Анкаре сообщило издание CNN Turk со ссылкой на свои источники в Министерстве обороны Турции. В издании утверждали, что на встрече будет обсуждаться вопрос безопасности судоходства в Черном море.

Напомним, украинская делегация 11 апреля провела переговоры в Вашингтоне по вопросу обновленного предложения США о приоритетном доступе к полезным ископаемым, которое оказалось более "экспансивным и максималистским" по сравнению с первоначальной версией.

Пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс также заявила, что единственный пункт, который сейчас может обсуждаться делегациями США и России — это прекращение огня, а другие темы не будут рассматриваться.