Трамп "положил глаз" на транзит "Газпрома": как прошли переговоры по недрам, — Reuters

Украинская делегация 11 апреля провела переговоры в Вашингтоне по вопросу обновленного предложения США о приоритетном доступе к полезным ископаемым, которое оказалось более "экспансивным и максималистским" по сравнению с первоначальной версией.

Related video

Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, встреча проходила в "крайне напряженной и антагонистической атмосфере" из-за ужесточения условий, предложенных администрацией президента Дональда Трампа.

Обновленный проект предполагает предоставление США приоритетного доступа к украинским месторождениям и направление доходов в единый инвестиционный фонд. Однако, как подчеркивают источники, документ не содержит каких-либо гарантий безопасности для Украины, что вызывает серьезную обеспокоенность Киева на фоне продолжающейся войны с Россией.

Одним из самых спорных пунктов стало требование, чтобы американская Международная корпорация по финансированию развития получила контроль над транзитным газопроводом "Газпрома", проходящим через Украину в Европу. По информации источников, этот пункт был обнаружен в документе как скрытое условие — так называемое "пасхальное яйцо".

Важно

"С равными условиями для обоих": Шмыгаль назвал "красные линии" Украины в соглашении о полезных ископаемых

Для анализа предложенного соглашения украинская сторона привлекла международную юридическую фирму Hogan Lovells. Министерство финансов США подтвердило факт встречи, подчеркнув ее технический характер.

Новые условия США

Визит украинской делегации в Вашингтон 11 апреля ознаменовался началом сложных технических консультаций по соглашению о доступе США к полезным ископаемым Украины.

Напомним, согласно материалу The New York Times, новое соглашение фактически возвращает Украину к давнему требованию администрации Дональда Трампа — компенсировать США военную и финансовую помощь за счет природных ресурсов. Украинская сторона должна будет передавать в инвестиционный фонд, контролируемый США, половину доходов от добычи нефти, газа и критически важных минералов, а также от инфраструктурных объектов — портов и трубопроводов.

Дополнительно Вашингтон требует:

право первой оферты на все новые проекты;

право вето на продажу ресурсов третьим странам;

запрет на более выгодные условия для других государств в течение первого года действия договора.

Ранее Фокус выяснил, чем грозит Украине новое соглашение с США о полезных ископаемых и почему в нем нет ни слова о гарантиях безопасности.