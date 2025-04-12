Трамп "положил глаз" на транзит "Газпрома": как прошли переговоры по недрам, — Reuters
Украинская делегация 11 апреля провела переговоры в Вашингтоне по вопросу обновленного предложения США о приоритетном доступе к полезным ископаемым, которое оказалось более "экспансивным и максималистским" по сравнению с первоначальной версией.
Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, встреча проходила в "крайне напряженной и антагонистической атмосфере" из-за ужесточения условий, предложенных администрацией президента Дональда Трампа.
Обновленный проект предполагает предоставление США приоритетного доступа к украинским месторождениям и направление доходов в единый инвестиционный фонд. Однако, как подчеркивают источники, документ не содержит каких-либо гарантий безопасности для Украины, что вызывает серьезную обеспокоенность Киева на фоне продолжающейся войны с Россией.
Одним из самых спорных пунктов стало требование, чтобы американская Международная корпорация по финансированию развития получила контроль над транзитным газопроводом "Газпрома", проходящим через Украину в Европу. По информации источников, этот пункт был обнаружен в документе как скрытое условие — так называемое "пасхальное яйцо".
Для анализа предложенного соглашения украинская сторона привлекла международную юридическую фирму Hogan Lovells. Министерство финансов США подтвердило факт встречи, подчеркнув ее технический характер.
Новые условия США
Визит украинской делегации в Вашингтон 11 апреля ознаменовался началом сложных технических консультаций по соглашению о доступе США к полезным ископаемым Украины.
Напомним, согласно материалу The New York Times, новое соглашение фактически возвращает Украину к давнему требованию администрации Дональда Трампа — компенсировать США военную и финансовую помощь за счет природных ресурсов. Украинская сторона должна будет передавать в инвестиционный фонд, контролируемый США, половину доходов от добычи нефти, газа и критически важных минералов, а также от инфраструктурных объектов — портов и трубопроводов.
Дополнительно Вашингтон требует:
- право первой оферты на все новые проекты;
- право вето на продажу ресурсов третьим странам;
- запрет на более выгодные условия для других государств в течение первого года действия договора.
Ранее Фокус выяснил, чем грозит Украине новое соглашение с США о полезных ископаемых и почему в нем нет ни слова о гарантиях безопасности.