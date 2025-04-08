Суверенитет на вес лития: чем грозит Украине новое соглашение с США о полезных ископаемых

На следующей неделе состоится новый раунд переговоров с США по полезным ископаемым Украины. Фокус выяснил, что предлагают американцы и почему в соглашении нет ни слова о гарантиях безопасности.

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Украина обладает значительными запасами таких полезных ископаемых, как титан, литий, уран и графит, которые являются стратегически важными для современных технологий.

Министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что на следующей неделе украинская делегация посетит Вашингтон для обсуждения обновленного проекта соглашения.

Свириденко отметила, что сейчас существует документ, который отражает позицию юридической команды Министерства финансов США, но он не является общей позицией сторон. Украинская сторона должна определить свои "красные линии" и основные принципы переговоров перед началом обсуждений.

Ранее Свириденко сообщала, что на временно оккупированных территориях Украины находятся критически важные ресурсы стоимостью более $350 млрд, которые могут быть использованы Россией в военных целях. Украина стремится не только экспортировать эти ресурсы, но и привлекать инвестиции в их переработку и разработку месторождений.

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По мнению политолога Владимира Фесенко, именно в том виде в котором США сейчас предлагают это соглашение — оно не просто ничего Украине не дает. Оно у Украины забирает очень много.

"Это соглашение ограничивает наш внешнеэкономический суверенитет и фактически делает Украину долгосрочным, если не постоянным, должником США. По замыслу администрации Трампа, который воплощает Министерство финансов США, главная цель этого соглашения — заставить нас признать безвозмездную помощь, которую мы получали в течение первых трех лет большой войны с Россией, как долг. То есть — превратить эту помощь в обязательство, за которое мы должны платить", — говорит Фокусу эксперт.

Но платить не деньгами, а контролем над украинскими стратегическими ресурсами. США хотят, чтобы часть доходов от добычи полезных ископаемых — рентные платежи, прибыль, доход — автоматически шла в американский бюджет как "погашение долга". Да, формально Украина остается совладельцем ресурса через создание совместного фонда. Но на практике контроль и основные доходы будут у США.

"Мы предлагали другой подход: чтобы прибыли реинвестировались в развитие отрасли — новые месторождения, новые технологии, создание добавленной стоимости. Тогда уже и прибыли делились бы в будущем. Но США хотят все и сразу — контроль над имеющимися ресурсами и прибылями. Более того, они хотят контролировать и часть инфраструктуры.

Все это подается как "уплата за долг", которого, подчеркну, не существует, потому что это была безвозвратная помощь", — продолжает Фесенко.

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Когда в прошлом году президент Зеленский предлагал партнерство в сфере добычи редкоземельных металлов, идея была в другом, напоминает политолог. Украина ожидала, что США будут инвестировать в эту отрасль, получат активы, но взамен предоставят Украине гарантии безопасности для защиты этих инвестиций. То есть речь шла о стратегическом партнерстве с гарантиями безопасности и развитием экономики в послевоенный период.

"Но Трамп изменил логику. Для него эта сделка — это о возврате денег. Это чисто бизнесовая, экономическая сделка, без единого слова о безопасности. В лучшем случае, американцы говорят, что "сам факт присутствия американских компаний в Украине — уже гарантия". Но мы знаем, что это не работает", — говорит эксперт.

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В нынешней форме соглашения — Украина не может согласиться. Но и отказать прямо тоже не может, чтобы не обострять отношения с администрацией Трампа, считает Фесенко.

"Это — ловушка. То, что нам предлагают, — кабальная сделка, которая превращает Украину в сырьевую колонию США. И это противоречит нашей евроинтеграции, ведь ограничивает доступ европейских инвесторов к украинским ресурсам.

Выход — продолжение переговоров. Именно это мы уже делали в феврале, когда первые варианты соглашения были еще хуже. Тогда удалось приблизиться к компромиссу, и жаль, что не удалось подписать рамочное соглашение 28 февраля. А сейчас нам предлагают не рамочный документ, а конкретную финансовую схему с четким механизмом распределения доходов и управления фондом, которым фактически будут управлять американцы. Украина в этой конструкции — лишь формальный соучастник", — говорит политолог.

Фененко напоминает, что на этой неделе в США отправляется украинская делегация — юристы, экономисты, представители правительства. Они не едут подписывать соглашение, а искать компромисс. И есть сигналы, что США допускают возможность изменений. Это уже плюс.

"В общем, нас ждет тяжелый переговорный процесс. Если удастся выйти на приемлемый компромисс — соглашение подпишут. Но важно помнить: для Трампа это не о безопасности, не о союзничестве. Это о деньгах.

У него тот же подход, что и к пошлинам — все, что можно, нужно вернуть в США. Так он видит баланс. Украина, мол, получила много бесплатной помощи, и теперь должна заплатить. Без учета войны, контекста, решения Конгресса США или обязательств перед союзниками", — продолжает Фесенко.

Поэтому Украина, по мнению политолога, оказалась между двумя хищниками. Один хочет нас уничтожить — это Россия. Другой — не хочет уничтожить, но хочет сделать своим полувладельцем — это США. А украинцы не борются, чтобы стать чьей-то колонией. Украинцы борются за независимость.

"Даже с учетом всего, что США для нас сделали, мы должны сохранить суверенитет. Это и есть суть войны для нас. И переговорный процесс, который сейчас начинается, должен учитывать именно это", — резюмирует политолог.

Напомним, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что соглашение о полезных ископаемых нужно было подписывать еще до того, как президент Украины Владимир Зеленский приехал в Белый дом. По словам чиновника, украинский лидер "разрушил то, что должно было быть самым легким делом" в шагах по достижению мира.

Также Фокус писал, что 5 апреля стало известно, что Зеленский требует найти того, кто "слил" детали соглашения о недрах в сеть.